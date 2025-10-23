Ngày 23-10, Công an TP HCM cho biết UBND phường Xóm Chiếu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty N. số tiền 25 triệu đồng.

Công an TP HCM đã phối hợp xử phạt Công ty N.

Theo Công an TP HCM, công ty này có hành vi vi phạm quy định không thông báo nội dung, số lượng bảng quảng cáo, thời gian, địa điểm thực hiện quảng cáo, theo điểm b, khoản 4 điều 42 Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP HCM) phối hợp Công an phường Xóm Chiếu và Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương kiểm tra cụm sân Pickleball tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu.

Đoàn kiểm tra phát hiện 4 bảng quảng cáo đứng và 6 người mẫu nữ mặc váy trắng, in hình logo liên quan đến các trang mạng cờ bạc, cá độ trực tuyến là những dịch vụ chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Công an TP HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thể thao cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về quảng cáo và tổ chức giải thể thao, nhằm bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, đúng quy định.