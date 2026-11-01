Sau ngày cưới, bố mẹ người yêu cũ hẹn gặp, cô gái bật khóc khi biết lý do

Sau đám cưới ít ngày, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của mẹ Dũng - người yêu cũ của tôi

Tôi năm nay 30 tuổi, vừa kết hôn với Trung sau hơn một năm tìm hiểu. Đám cưới diễn ra cách đây một tuần, mọi thứ đều thuận lợi và vui vẻ. Tôi đã bước sang một chặng đường mới của cuộc đời. Ông xã của tôi là một người đàn ông tử tế, cho tôi cảm giác được yêu thương, che chở, an toàn.

Sau đám cưới ít ngày, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của mẹ Dũng - người yêu cũ của tôi. Bà hẹn gặp tôi ở một quán cà phê.

Cách đây gần 3 năm, tôi và Dũng từng có một chuyện tình khá đẹp. Chúng tôi yêu nhau nghiêm túc, hai bên gia đình đều biết chuyện. Bố mẹ Dũng đặc biệt quý mến tôi, thường xuyên gọi điện hỏi han, có dịp lại giục hai đứa sớm tính chuyện cưới xin.

Thú thật, khi ấy tôi cũng đã nghĩ đến một đám cưới với Dũng. Chúng tôi từng bàn bạc về chuyện tương lai, thậm chí còn hình dung cuộc sống sau khi về chung một nhà. Tôi đã nghĩ mình sẽ trở thành con dâu trong gia đình ấy. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi.

Trong thời gian yêu nhau, tôi phát hiện Dũng có người khác. Sự phản bội ấy khiến tôi rất đau lòng. Tôi từng cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, cũng có lúc muốn cho anh cơ hội sửa sai, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chia tay. Tôi không muốn bước vào hôn nhân với một người đã khiến mình mất niềm tin ngay từ khi còn yêu.

Sau khi chúng tôi đường ai nấy đi, tôi cũng không còn liên lạc với gia đình Dũng. Dù bố mẹ anh vẫn rất quý tôi, tôi nghĩ việc chủ động giữ khoảng cách là điều cần thiết để cả hai bên dễ dàng bước tiếp. Thỉnh thoảng nhớ lại những ngày tháng cũ, tôi vẫn tiếc nuối tình cảm mà mình từng dành cho gia đình Dũng, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp lại.

Khi chuẩn bị cưới, tôi không gửi thiệp mời bố mẹ Dũng. Không phải vì giận hờn hay trách móc ông bà, mà đơn giản tôi cảm thấy ngại. Tôi sợ việc mình mời cưới sẽ khiến bố mẹ anh khó xử, nhất là khi người con trai từng được tôi yêu thương giờ đã không còn liên quan đến cuộc sống của tôi.

Ảnh minh họa bằng AI

Vậy mà sau đám cưới, bố mẹ Dũng lại chủ động hẹn gặp tôi. Ban đầu, tôi khá bất ngờ và không biết ông bà muốn nói chuyện gì. Khi gặp, bố mẹ anh vui vẻ hỏi han cuộc sống của tôi, hỏi về chồng mới cưới và gia đình hai bên. Ông bà còn nói đã biết tin tôi kết hôn, rất mừng vì cuối cùng tôi cũng tìm được người đồng hành.

Sau đó, mẹ Dũng lấy ra một phong bì, nói đây là chút quà mừng cưới của hai bác dành cho tôi. Tôi vội vàng từ chối. Thế nhưng, mẹ Dũng vẫn nhẹ nhàng bảo tôi hãy nhận. Ông bà nói đây không phải món quà vì trách nhiệm hay vì chuyện tình cảm giữa tôi và Dũng trước đây, mà đơn giản là chút tấm lòng dành cho một cô gái mà ông bà từng rất yêu quý.

Bố Dũng còn nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Hai bác luôn nghĩ cháu là một cô gái tốt. Chuyện của hai đứa không thành là điều đáng tiếc, nhưng cháu xứng đáng có được hạnh phúc. Bây giờ thấy cháu lấy được người thương mình, hai bác thực sự mừng".

Nghe những lời ấy, tôi không kìm được xúc động. Tôi không ngờ sau tất cả, bố mẹ người cũ vẫn dành cho mình sự quan tâm chân thành đến vậy. Hai bên cứ đưa đi đưa lại, cuối cùng tôi đành nhận quà và nói lời cảm ơn 2 bác.

Tôi ra về với phong bì mừng cưới trên tay và rất nhiều cảm xúc đan xen. Tôi không còn buồn vì chuyện cũ, cũng không có ý định nghĩ lại về Dũng. Cuộc sống hiện tại của tôi đang rất tốt và tôi thực sự trân trọng người đàn ông đã chọn mình.

Tôi thấy mình may mắn vì dù chuyện tình năm xưa không có được cái kết trọn vẹn, những tình cảm chân thành vẫn không vì thế mà mất đi. Sự tử tế và yêu thương mà bố mẹ Dũng dành cho tôi khiến tôi càng trân trọng hơn những điều đẹp đẽ đã từng hiện diện trong cuộc đời mình.

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