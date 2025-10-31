Sau Mỹ và Canada, Việt Nam là một trong ba thị trường châu Á đầu tiên được OpenAI ưu ái làm điều này

Hôm nay, OpenAI chính thức giới thiệu ứng dụng Sora tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên tại châu Á có cơ hội trải nghiệm nền tảng tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới. Việt Nam là nơi hội tụ một trong những cộng đồng sáng tạo năng động hàng đầu khu vực, và OpenAI mong muốn đồng hành cùng làn sóng sáng tạo nội dung tiếp theo của người Việt. Cùng với Việt Nam, ứng dụng Sora cũng được ra mắt đồng thời tại Thái Lan và Đài Loan.

Kể từ khi ra mắt tại Mỹ và Canada vào đầu tháng 9, ứng dụng Sora đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng, vượt mốc một triệu lượt tải xuống chỉ trong chưa đầy năm ngày. Hàng loạt nhà sáng tạo đã sử dụng Sora tạo ra nhiều video độc đáo và sáng tạo, và giờ đây, OpenAI kỳ vọng sẽ chững kiến thêm nhiều câu chuyện sáng tạo từ cộng đồng nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và người dùng Việt Nam.

"Việt Nam là nơi hội tụ một trong những cộng đồng sáng tạo năng động hàng đầu khu vực. OpenAI mong muốn đồng hành cùng làn sóng sáng tạo nội dung tiếp theo của người Việt", đại diện công ty cho biết.

Mô hình Sora 2 được OpenAI ví như "GPT‑3.5 cho video", thể hiện bước ngoặt lớn trong việc tạo video bằng AI. Sora 2 được giới thiệu có khả năng thực hiện "những điều cực kỳ khó, và trong một vài trường hợp là gần như không thể" đối với các mô hình tạo video trước đó, như những cú nhào lộn, nhảy bật cao xoay tròn nhiều vòng.

Bên cạnh đó, ứng dụng Sora hỗ trợ ngôn ngữ địa phương, bao gồm tiếng Việt, giúp người dùng dễ dàng sáng tạo video mang đậm văn hóa, phong cách và nét hài hước bản địa.

Tuy nhiên, sự chân thực từ video AI cũng tiềm ẩn nguy cơ về tin giả. Liên quan đến vấn đề về bảo mật, OpenAI "cam kết xây dựng Sora một cách an toàn và có trách nhiệm tại Việt Nam". Theo đó, OpenAI đã kết xây dựng Một số biện pháp bảo mật hiện đã được triển khai bao gồm:

Thiết kế nguồn tin ưu tiên sự sáng tạo, không khuyến khích lướt nội dung vô hạn: Theo mặc định, ứng dụng ưu tiên hiển thị nội dung từ các tài khoản mà người dùng theo dõi hoặc thường xuyên tương tác, đồng thời gợi ý những video có khả năng truyền cảm hứng sáng tạo cao nhất. Ứng dụng không được thiết kế nhằm tối ưu hóa thời gian sử dụng, mà tập trung thúc đẩy hoạt động sáng tạo thay vì chỉ tiêu thụ nội dung.

Người dùng kiểm soát hình ảnh cá nhân của mình: Với Cameos, người dùng có toàn quyền kiểm soát hình ảnh và giọng nói của mình trong Sora. Chỉ chủ sở hữu cameo mới có thể quyết định ai được phép sử dụng, và có thể thu hồi quyền truy cập hoặc xóa bất kỳ video nào chứa hình ảnh của mình bất cứ lúc nào. Các video có cameo của người dùng, bao gồm cả bản nháp do người khác tạo, luôn được hiển thị để người dùng xem lại.

Gắn dấu hiệu hiển thị (watermark) trên mọi video: Tất cả video tạo ra từ Sora đều có watermark động hiển thị rõ ràng, đồng thời được gắn thêm một watermark số C2PA tiêu chuẩn ẩn không thể bị loại bỏ hoặc chèn vào video không phải của Sora, giúp xác minh nguồn gốc video rõ ràng.

Biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi: Sora giới hạn số lượng video hiển thị mỗi ngày trên nguồn tin cho người dùng trẻ tuổi, đồng thời siết chặt quyền sử dụng Cameos cho nhóm này, và tăng cường đội ngũ kiểm duyệt viên để xử lý nhanh các trường hợp bắt nạt nếu phát sinh. OpenAI cũng triển khai công cụ kiểm soát cho phụ huynh được tích hợp qua ChatGPT để điều chỉnh giới hạn lướt nội dung, tắt cá nhân hóa nội dung, và quản lý quyền nhắn tin trực tiếp.

Ứng dụng Sora hiện đã có mặt tại Việt Nam trên nền tảng iOS và hoàn toàn miễn phí để tải về – không cần mã mời. Người dùng có thể thoải mái khám phá các tính năng của ứng dụng, tuy nhiên các giới hạn này có thể được điều chỉnh trong tương lai.