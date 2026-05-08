Sau một động thái của Mỹ, Venezuela dồn dập đón tin vui

Theo Oilprice, Venezuela đang chứng kiến làn sóng quay trở lại mạnh mẽ của các tập đoàn năng lượng quốc tế khi ngành công nghiệp dầu khí nước này bước vào giai đoạn phục hồi mới. Hàng loạt thỏa thuận dầu khí trị giá hàng tỷ USD đã được ký kết trong bối cảnh Mỹ nới lỏng kiểm soát đối với hoạt động khai thác và xuất khẩu năng lượng của Caracas.

Theo dữ liệu vận chuyển và các thông báo doanh nghiệp, xuất khẩu dầu của Venezuela trong tháng 3 đạt trung bình khoảng 1,23 triệu thùng/ngày, tăng 14% so với tháng trước và là mức cao nhất trong hơn 7 năm. Đây cũng là mức xuất khẩu lớn nhất kể từ trước khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Các tập đoàn năng lượng lớn đã nhanh chóng mở rộng hiện diện tại quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn hàng đầu thế giới này.

Shell và BP nằm trong số những doanh nghiệp đầu tiên thúc đẩy các dự án khí đốt tại Venezuela và Trinidad & Tobago. Shell đang theo đuổi dự án Dragon, mỏ khí ngoài khơi được ước tính chứa khoảng 4,5 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên. Khí khai thác từ mỏ này dự kiến được hóa lỏng tại cơ sở Atlantic LNG ở Trinidad & Tobago để phục vụ xuất khẩu.

Trong khi đó, BP vừa ký thỏa thuận với công ty dầu khí quốc doanh PDVSA nhằm phát triển mỏ Cocuina-Manakin nằm dọc biên giới biển giữa Venezuela và Trinidad & Tobago. Hai bên đồng thời hợp tác thăm dò tại mỏ khí Loran.

Cụm mỏ Loran-Manatee được đánh giá có quy mô lớn, với khoảng 7,3 nghìn tỷ feet khối khí ở phần thuộc Venezuela và thêm 2,7 nghìn tỷ feet khối ở phần thuộc Trinidad & Tobago. Riêng mỏ Cocuina-Manakin được ước tính sở hữu khoảng 1 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên.

Tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha cũng đẩy mạnh trở lại Venezuela sau khi đạt thỏa thuận mới với chính phủ nước này. Theo kế hoạch, Repsol sẽ nâng sản lượng dầu thô tại Venezuela thêm 50% so với hiện nay.

Các báo cáo hồi tháng 4 cho biết Repsol đã nhận được giấy phép từ phía Mỹ để nối lại hoạt động và hiện đang khai thác khoảng 45.000 thùng/ngày tại Venezuela. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu tăng gấp ba sản lượng trong vòng ba năm tới.

Ở mảng dầu thô nặng, tập đoàn Eni của Italy đã ký thỏa thuận với PDVSA và Bộ Dầu khí Venezuela nhằm cùng phát triển mỏ Junin-5 tại Vành đai Orinoco.

Junin-5 được đánh giá là một trong những mỏ dầu nặng chưa khai thác lớn nhất Venezuela với khoảng 35 tỷ thùng dầu đã được chứng nhận. Dự án từng bắt đầu khai thác từ năm 2013 nhưng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu đầu tư kéo dài, gián đoạn vận hành và các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngoài các "ông lớn" châu Âu, hai doanh nghiệp Mỹ là Hunt Overseas Oil Company và Crossover Energy cũng vừa ký các thỏa thuận đầu tư mới tại Venezuela. Các dự án tập trung tại các khu vực Monagas, Anzoategui và Barinas thuộc Vành đai Orinoco – trung tâm khai thác dầu thô nặng và siêu nặng của quốc gia Nam Mỹ.

Bên cạnh dầu mỏ, các dự án mới còn hướng tới khai thác khí đồng hành để phục vụ phát điện trong nước. Đây được xem là yếu tố quan trọng đối với Venezuela trong bối cảnh quốc gia này nhiều năm qua liên tục đối mặt với tình trạng thiếu điện và mất điện diện rộng.



