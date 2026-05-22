Sau một đêm bị bóc "có biểu hiện lạ", chiều nay danh ca Ngọc Sơn đã đích thân "lấy lại sự trong sạch"

Nhiều người thậm chí để lại bình luận bày tỏ sự lo lắng khi cho rằng nam danh ca có dấu hiệu mệt mỏi, thiếu tỉnh táo trong video đang được chia sẻ rộng rãi. Một số ý kiến nhận xét ánh mắt của nam ca sĩ có phần thiếu tự nhiên, cách nói chuyện chậm và xuất hiện khoảnh khắc “vừa nói vừa nhai chóp chép”. Từ đó, nhiều đồn đoán bắt đầu xuất hiện, đặc biệt trong bối cảnh showbiz Việt thời gian gần đây liên tục có nghệ sĩ liên quan đến chất cấm đã bị cơ quan chức năng triệt phá, bắt tạm giam.

Trước những bàn tán ngày càng lan rộng, Ngọc Sơn đã có động thái đáp trả trực diện. Theo thông tin từ báo Dân Việt, nam ca sĩ cho biết anh sẵn sàng thực hiện các xét nghiệm nếu có người nghi ngờ bản thân sử dụng chất kích thích hay rượu bia.

Hình ảnh Ngọc Sơn đến bệnh viện kiểm tra.

Thậm chí, trong livestream (phát trực tiếp) trên trang cá nhân trong chiều 22/5 - giọng ca quê Hải Phòng còn khẳng định nếu ai chứng minh được trong cơ thể anh có nồng độ cồn, anh sẽ tặng người đó 10 tỷ đồng. Trong trường hợp kết quả cho thấy anh sử dụng chất kích thích, nam danh ca tuyên bố sẵn sàng trao toàn bộ tài sản mình đang sở hữu.

Được biết, Ngọc Sơn đã trực tiếp đến bệnh viện để thực hiện các bước kiểm tra nhằm chứng minh bản thân “trong sạch”, đồng thời trấn an người hâm mộ trước những đồn đoán xuất hiện trên mạng xã hội.

Nam ca sĩ chia sẻ giấy xét nghiệm âm tính trong livestream.

Bên cạnh việc lên tiếng, nam ca sĩ vẫn duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật bình thường. Trên trang cá nhân, anh liên tục cập nhật các show diễn sắp tới, trong đó có chương trình tại Quảng trường 14/10, phường Thái Bình, Hưng Yên vào tối 23/5/2026 và Lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra ngày 8/6/2026 tại Châu Đốc.

Ngọc Sơn là một trong những gương mặt quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, bolero và nhạc quê hương. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ từ cuối thập niên 1980 đến 1990 với nhiều ca khúc nổi tiếng, sở hữu lượng khán giả đông đảo trong và ngoài nước.

Dù đã ở tuổi U60, nam danh ca vẫn duy trì hoạt động biểu diễn đều đặn. Trước đây, Ngọc Sơn từng nhiều lần chia sẻ về lối sống kỷ luật của mình như ăn chay, sinh hoạt điều độ, thường xuyên tập luyện thể thao và hạn chế các thói quen ảnh hưởng đến sức khỏe nhằm giữ phong độ giọng hát cũng như thể trạng ổn định.