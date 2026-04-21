HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sáu máy bay quân sự Mỹ dồn dập hạ cánh xuống Pakistan trước 'giờ G'

Quỳnh Như |

Ít nhất 6 máy bay quân sự Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Nur Khan trong 48 giờ qua, làm dấy lên nghi vấn Washington đang gấp rút chuẩn bị cho vòng đàm phán với Iran tại Islamabad.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy ít nhất sáu máy bay của Chính phủ Mỹ chở thiết bị liên lạc, xe hộ tống đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, Pakistan, điểm nhập cảnh vào Islamabad, trước khi phái đoàn Mỹ dự kiến đến.

Máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống căn cứ không quân Nur Khan.

Ít nhất hai trong số những máy bay này đã hạ cánh vào thứ Hai (20/4), trong khi bốn chiếc khác đã đến và đi trong 48 giờ trước đó.

Động thái này cho thấy công tác chuẩn bị đang được Mỹ tiến hành cho chuyến thăm cấp cao, với các đội tiền trạm và trang thiết bị chuyên dụng.

Phái đoàn Mỹ trên đường đến Islamabad

Tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post hôm thứ Hai xác nhận, Phó Tổng thống JD Vance và phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán hòa bình với Iran đang trên đường đến Pakistan và dự kiến sẽ hạ cánh trong vài giờ tới. Đồng thời cho biết thêm ông sẵn sàng gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Iran nếu đạt được bước đột phá.

"Chúng tôi dự định sẽ có các cuộc đàm phán… Tôi nghĩ ở thời điểm này không ai còn chơi trò chơi nữa", ông Trump nói.

Iran có thể tham gia tiến trình đàm phán

Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng Tehran đang "xem xét tích cực" khả năng tham gia đàm phán tại Pakistan, dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Đây được xem là sự thay đổi đáng chú ý so với các tuyên bố cứng rắn trước đó, trong bối cảnh Pakistan đang nỗ lực với vai trò trung gian, bao gồm thúc đẩy việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ - yếu tố được Iran coi là trở ngại lớn.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei vẫn chỉ trích Washington "thiếu nghiêm túc" trong tiến trình ngoại giao và khẳng định Tehran sẽ không thay đổi các yêu cầu của mình.

Mỹ hy vọng sẽ bắt đầu đàm phán tại Pakistan ngay trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn, với các công tác chuẩn bị an ninh quy mô lớn đang được tiến hành ở Islamabad, nhưng ông Baghaei cho biết Mỹ "khăng khăng giữ một số lập trường vô lý và phi thực tế".

Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters rằng "năng lực phòng thủ" của Tehran, bao gồm cả chương trình tên lửa của nước này, không phải là vấn đề có thể thương lượng.

Thỏa thuận ngừng bắn sắp hết hạn

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran được công bố từ ngày 7/4 dự kiến sẽ hết hạn vào 8h tối thứ Ba (giờ Mỹ).

Theo nguồn tin từ Pakistan, thời điểm kết thúc tương ứng vào khoảng 3h sáng thứ Tư (giờ Iran). Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết chưa chắc sẽ gia hạn thỏa thuận, nhưng nhấn mạnh các biện pháp phong tỏa vẫn sẽ được duy trì.

Một nguồn tin an ninh Pakistan cho biết, nhà trung gian hòa giải chủ chốt của Pakistan, Tư lệnh quân đội Asim Munir, đã cảnh báo Washington, rằng lệnh phong tỏa là rào cản lớn đối với đàm phán, và Tổng thống Trump đã cam kết sẽ xem xét vấn đề này.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại