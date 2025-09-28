Sau màn khởi động của Vingroup, EVN tăng tốc khởi công siêu dự án 52.500 tỷ tại Quảng Trạch

Toàn cảnh công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Ảnh: EVN

Theo thông tin mới nhất, Ban Quản lý Dự án Điện 2 (EVNPMB2), đại diện cho chủ đầu tư EVN, đang gấp rút hoàn tất các gói thầu cuối cùng cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng (khoảng 2,2 tỷ USD), với công suất thiết kế 1.500 MW.

Buổi lễ trao Quyết định Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Dự án này ban đầu được phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2021 với công nghệ nhiệt điện than. Tuy nhiên, để phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng tại Nghị quyết 55 và Quy hoạch điện VIII, dự án đã được điều chỉnh sang sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Cấu hình nhà máy bao gồm 2 tổ máy tuabin khí chu trình hỗn hợp, mỗi tổ có công suất 750 MW. Khi đi vào vận hành, dự án dự kiến sẽ bổ sung khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực miền Trung và miền Bắc.

Để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, một hạng mục hạ tầng quan trọng đi kèm là bến cảng chuyên dụng có khả năng tiếp nhận tàu LNG tải trọng đến 100.000 DWT và hệ thống bồn chứa dung tích 250.000 m³. Tháng 10/2024, một biên bản ghi nhớ hợp tác cung cấp LNG đã được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và EVN.

Mắt xích quan trọng trong Quy hoạch điện VIII

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) đặt ra mục tiêu đầy tham vọng cho điện khí. Theo đó, đến năm 2030, tổng công suất các nhà máy nhiệt điện sử dụng LNG sẽ đạt 22.400 MW, chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu nguồn điện.

Trên công trường xây dựng Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Các dự án điện khí LNG như Quảng Trạch II được xác định là nguồn điện nền quan trọng, có vai trò bù đắp sự thiếu ổn định của các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và dần thay thế các nhà máy điện than không còn hiệu quả hoặc tác động lớn đến môi trường. Việc EVN đẩy nhanh tiến độ dự án này cho thấy quyết tâm của tập đoàn trong việc thực hiện mục tiêu của Quy hoạch.

Bài toán giá điện và tiến độ

Một trong những vấn đề được thị trường quan tâm nhất là giá thành sản xuất điện từ LNG. Theo Quyết định số 1313/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện cho năm 2025, giá trần cho các nhà máy điện khí LNG có thể lên tới 3.327,42 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT và các chi phí phân phối).

Mức giá này cao hơn đáng kể so với các nguồn điện truyền thống như thủy điện hay nhiệt điện than, đặt ra thách thức cho bài toán cân đối tài chính của EVN và tác động lên giá bán lẻ điện trong tương lai.

Đại diện các bên ký kết hợp đồng gói thầu số 07 (TV07-QTII) dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2.

Về tiến độ, dự án đang đi vào giai đoạn nước rút. Các gói thầu tư vấn quan trọng như lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Gói thầu số 06, trị giá 41,6 tỷ đồng) và tư vấn đấu thầu, quản lý hợp đồng EPC (Gói thầu số 07, trị giá 192,3 tỷ đồng) đã được ký kết với liên danh nhà thầu PECC1 - PECC3.

Theo kế hoạch, hồ sơ mời thầu cho gói thầu EPC (Thiết kế - Cung cấp thiết bị - Thi công xây dựng) sẽ được phát hành trong tháng 9/2025. Dự án dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 12/2025, với mục tiêu đưa tổ máy số 1 vào vận hành thương mại trong Quý IV/2028, tiếp đó là tổ máy số 2 vào Quý I/2029 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2030.

Sự khởi động của các siêu dự án LNG như của Vingroup tại Hải Phòng và EVN tại Quảng Trạch II đang tạo ra một làn sóng đầu tư mới, định hình lại bức tranh ngành năng lượng Việt Nam theo hướng sạch hơn và bền vững hơn, dù phía trước vẫn còn nhiều thách thức liên quan đến chuỗi cung ứng nhiên liệu và cơ chế giá.