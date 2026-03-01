Sau lì xì 5 triệu đồng, Honda ICON e: giảm giá mạnh đầu năm 2026

Đầu năm 2026, Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn dành riêng cho mẫu xe gắn máy điện Honda ICON e:.

Theo đó, từ ngày 17/2/2026 đến hết ngày 31/3/2026, khách hàng trên toàn quốc khi mua xe gắn máy điện Honda ICON e: tại các cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) kinh doanh xe điện sẽ được nhận lì xì tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ.

Sau khi nhận lì xì, giá bán của Honda ICON e: chỉ còn từ 21,9 triệu đồng. Đây là cơ hội lý tưởng để khách hàng lựa chọn và sở hữu mẫu xe gắn máy điện Honda ICON e: nhằm khẳng định phong cách di chuyển văn minh, thân thiện với môi trường và sẵn sàng cho những hành trình bền vững trong năm mới.

Bảng giá Honda ICON e: mới nhất hiện nay:

Phiên bản Giá đề xuất (Triệu VNĐ) Giá thực tế (Triệu VNĐ) ICON e: Cao cấp 26,9 21,9 ICON e: Đặc biệt 27,1 22,1 ICON e: Thể thao 27,3 22,3

(Lưu ý: Giá bán mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe)

Honda ICON e: được đánh giá cao nhờ thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và độ bền bỉ. Mẫu xe này sở hữu nhiều trang bị ấn tượng trong phân khúc giá, bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số, cổng sạc USB và cốp chứa đồ rộng rãi.

Hệ thống an toàn của xe được đảm bảo với phanh đĩa trước và tang trống sau, cùng công nghệ CBS giúp phân bổ lực phanh hợp lý, mang lại sự an toàn khi vận hành.

Xe còn được trang bị giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau lò xo, vành đúc cùng lốp không săm, đảm bảo sự ổn định khi di chuyển.

Với động cơ điện 1,5 kW, ICON e: có khả năng đạt mômen xoắn tối đa lên tới 85 Nm, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ trên các tuyến đường phố.

Tốc độ tối đa của xe là 48 km/h, cho phép người điều khiển không cần bằng lái hạng A1. Mẫu xe này cũng có hai chế độ lái Tiêu chuẩn và ECO, đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt của người sử dụng.