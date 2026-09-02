Sau lễ, giá xăng có thể tăng hơn 600 đồng/lít

Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (3/9) được dự báo tăng khoảng 590-630 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tiếp tục giảm, dù thị trường dầu thế giới đang tăng mạnh trước nguy cơ nguồn cung qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Giá dầu thế giới những ngày gần đây tăng mạnh khi xung đột Mỹ - Iran leo thang, làm gia tăng lo ngại hoạt động vận chuyển và xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Chốt phiên 1/9, giá dầu Brent tăng 4,16 USD, tương đương 4,6%, lên 94,65 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 4,46 USD, tương đương 5,2%, lên 90,22 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 24/7 và của WTI kể từ ngày 23/7.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong sáng 2/9. Theo đó, giá dầu Brent tăng 0,87 USD, lên 95,5 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,8 USD, lên 91,02 USD/thùng. Trong giao dịch tại thị trường châu Á sau đó, dầu Brent có thời điểm tăng 1,3%, lên 95,9 USD/thùng.

Tại thị trường Singapore - thị trường tham chiếu quan trọng đối với giá xăng dầu trong nước, giá thành phẩm xăng 92 hiện ở mức 119,03 USD/thùng, còn xăng 95 ở mức 122,95 USD/thùng; tăng khoảng 7 USD/thùng so với một tuần trước.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu dự báo, tại kỳ điều hành ngày 3/9, giá xăng E5RON92 có thể tăng khoảng 630 đồng/lít, còn xăng E10RON95-III tăng khoảng 590 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel được dự báo giảm khoảng 470 đồng/lít và dầu mazút giảm khoảng 580 đồng/kg. Việc dầu diesel trong nước được dự báo giảm, dù giá dầu thế giới đang tăng mạnh, là do giá bán lẻ được tính trên cơ sở bình quân giá thành phẩm của cả chu kỳ, không phụ thuộc hoàn toàn vào biến động dầu thô trong một vài phiên gần nhất.

Giá xăng dự báo tăng vào ngày 3/9.

Nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và mức dự báo trên được giữ nguyên, giá xăng E5RON92 có thể lên khoảng 22.393 đồng/lít; xăng E10RON95-III lên khoảng 23.192 đồng/lít.

Giá dầu diesel có thể giảm còn khoảng 27.614 đồng/lít, trong khi dầu mazút xuống khoảng 17.560 đồng/kg.

“Đây mới là mức ước tính. Giá bán chính thức còn phụ thuộc diễn biến giá thành phẩm, tỷ giá, các loại thuế, chi phí kinh doanh và phương án điều hành”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Để giảm tác động của biến động giá năng lượng thế giới, trước đó Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 34/2026/NQ-CP, kéo dài một số chính sách thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30/9.

Theo đó, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nhiều mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu tiếp tục được duy trì ở mức 0%. Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazút và nhiên liệu bay cũng được giữ ở mức 0 đồng/lít.

Các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazút và nhiên liệu bay thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Những chính sách này có hiệu lực đến hết ngày 30/9.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới áp sát 96 USD/thùng và căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc các chính sách thuế sẽ hết hiệu lực sau ngày 30/9 đang đặt ra yêu cầu sớm tính toán phương án tiếp theo, tránh tạo thêm sức ép lên giá xăng dầu trong nước.

Hiện giá xăng E5RON92 ở mức 21.763 đồng/lít. Xăng E10RON95-III là 22.602 đồng/lít. Nếu dự báo tại kỳ điều hành ngày 3/9 trở thành hiện thực, giá xăng sẽ đảo chiều tăng chỉ sau một kỳ giảm nhẹ. Xăng E10RON95-III có thể trở lại trên ngưỡng 23.000 đồng/lít.