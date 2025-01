Sau lễ báo công và khen thưởng, đoàn đón Đội tuyển quốc gia dự kiến sẽ di chuyển tiếp đi đâu?

Như đã đưa tin, đúng 14h45 ngày 6-1, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã đáp xuống sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN610 từ Băng Cốc (Thái Lan) trở về Tổ quốc sau trận thắng chung kết ASEAN Cup 2024.

Chương trình đón đội tuyển sẽ do Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) chủ trì, với điểm nhấn là lễ diễu hành rước cúp vô địch ASEAN Cup 2024. Ngay khi vừa đáp xuống sân bay Nội Bài, đội tuyển đã được đón tiếp trong vòng tay của hàng vạn người hâm mộ đứng dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân.

Trên các tuyến đường Lạc Long Quân, Nghi Tàm, đường Thanh Niên về đường Hùng Vương, người dân đã trực đón 2 bên đường vơi cờ hoa chào đón đội tuyển.

Chiều 6/1, hàng trăm người hâm mộ đứng 2 bên đường hô vang "Việt Nam vô địch" khi đoàn xe chở đội tuyển Việt Nam di chuyển qua.

Phương án đón tiếp đoàn đã có sự thay đổi, thay vì dự kiến đoàn đi trên xe buýt 2 tầng di chuyển từ sân bay Nội Bài về, các tuyển thủ quốc gia đã được hướng dẫn lên 2 xe buýt 45 chỗ có cảnh sát giao thông dẫn đường di chuyển đúng lộ trình qua các tuyến đường chính hướng về nội thành.

Cũng từ 13h30 cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho lộ trình đón đoàn từ sân bay Nội Bài về đường Hùng Vương. Trên các tuyến đường đoàn đi qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các ngã tư, nút giao thông.

Đúng 15h20 ngày 6-1, đoàn xe đón Đội tuyển quốc gia di chuyển an toàn qua đường Thanh Niên hướng về đường Hùng Vương. Khi đoàn xe di chuyển đến Phủ Chủ tịch, dòng xe của người hâm mộ theo sau kéo dài hàng km trên đường Thanh Niên, Nghi Tàm, Nhật Tân… trong cờ hoa rực rỡ và niềm vui vỡ oà.

Phòng Cảnh sát giao thông đã khuyến cáo, người dân tham gia cổ vũ, động viên đội tuyển tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chấp hành sự điều tiết của lực lượng chức năng, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong ngày hội chào đón đội tuyển trở về.

Dự kiến ngay sau lễ báo công, khe thưởng các tuyển thủ quốc gia sẽ tiếp tục di chuyển về nơi ăn nghỉ tại khách sạn Grand Plaza Hà Nội trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Dự kiến trên tuyến đường từ Hùng Vương đến Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng đoàn xe đưa đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ đi trong ngập tràn cờ hoa và niềm reo vui chiến thắng của người hâm mộ Thủ đô, đại diện cho người hâm mộ cả nước chào đón.

Phương án Đội tuyển di chuyển trên xe buýt 2 tầng để gần gũi hơn nữa thoả lòng người hâm mộ đã được Ban tổ chức tính đến.

Dự kiến. 18h Đội tuyển sẽ di chuyển bằng xe buýt hai tầng từ Hùng Vương tới sân Hàng Đẫy để tổ chức lễ vinh danh.