Sâu lắng chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lời tri ân – Dòng sông hoa lửa”

Chương trình do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB.

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang.

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Hưng Yên; lãnh đạo Tập đoàn T&T Group, ngân hàng SHB cùng thân nhân 16 thanh niên xung phong hy sinh tại bến phà II Long Đại và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chương trình là lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời lan tòa truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Trong lịch sử, bến phà Long Đại không chỉ là cầu nối giao thông đơn thuần mà còn là "yết hầu", "huyết mạch" chiến lược, quyết định sự sống còn của dòng chi viện từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam, Lào và Campuchia. Vì vậy, trong chiến tranh, đế quốc Mỹ đã trút xuống đây hàng trăm tấn bom đạn, biến Long Đại thành một "túi bom", một "chảo lửa" khốc liệt. Nơi đây đã chứng kiến sự hy sinh bi tráng của 16 thanh niên xung phong Đại đội C130 (quê Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên) vào tháng 9/1972 khi đang làm nhiệm vụ. Các anh, các chị đã hiến dâng tuổi thanh xuân để đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt.

Mong muốn kể lại những câu chuyện có thật, tri ân những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc, chương trình mở đầu bằng hình ảnh một người lính già trở lại Đền Long Đại. Dưới cơn mưa tầm tã tối 18/9, hàng vạn khán giá có mặt đã lặng đi khi chứng kiến cảnh người lính năm xưa mang theo cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian. Ông lật giở những vần thơ đầy hoài niệm, rồi sống lại trong ký ức về một thời khói lửa, hồi tưởng về những bước chân hành quân, về những con đò ngang sông, và những người đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại.

Dưới cơn mưa lớn của tháng 9 lịch sử, cảm xúc của khán giả liên tục được đẩy lên cao trào khi chương trình tái hiện lại sự hy sinh anh dũng của 16 thanh niên xung phong năm xưa…

Thông qua những tiết mục nghệ thuật và hoạt cảnh được dàn dựng công phu, chương trình tái hiện lại câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của 16 thanh niên xung phong Đại đội C130 năm xưa. Không sợ hy sinh, không ngại gian khổ, các chiến sĩ thanh niên xung phong ấy đã kiên cường bám trụ và đanh thép trả lời bằng hành động với khẩu hiệu: "Tim có thể ngừng đập, mạch máu giao thông không thể ngừng chảy".

Chương trình kết hợp tinh tế giữa âm nhạc và dàn dựng sân khấu, tạo nên một không gian nghệ thuật mang đậm dấu ấn sử thi. Trong đó, ekip sản xuất đã tận dụng tối đa không gian tại Khu di tích Bến phà Long Đại. Dòng sông lịch sử trở thành một phần của sân khấu. Cây cầu, bến phà - chứng nhân của một thời chiến tranh khốc liệt, được thắp sáng, trở thành biểu tượng kết nối quá khứ và hiện tại. Sự kết hợp giữa yếu tố thực cảnh và nghệ thuật đã mang đến cho khán giả một trải nghiệm độc đáo, giúp người xem cảm nhận sâu sắc câu chuyện về một dòng sông lịch sử.

Dù trời mưa rất to, nhưng khán giả vẫn nán lại tới tận cuối chương trình.

Đặc biệt, khán giả vô cùng xúc động khi lắng nghe câu chuyện về cuốn nhật ký của liệt sĩ Bùi Năng Đắc do chị gái ông là bà Bùi Thị Thảo cẩn thận giữ gìn, khắc họa ước mơ và khát vọng sống của một người lính trẻ... Trên bối cảnh của "dòng sông hoa lửa" Long Đại, tất cả được sống lại với những tháng ngày bi tráng, nơi những chiến sĩ anh dũng, nhiệt huyết quên mình để giữ gìn "huyết mạch" nối liền Bắc – Nam.

Bình Trị Thiên khói lửa, Bước chân trên dãy Trường Sơn, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Cô gái mở đường, Lá đỏ, Màu hoa đỏ,Tổ quốc trong ánh mặt trời, Nỗi đau giữa hòa bình… cũng được dàn dựng với hơi thở mới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia "Bến phà II Long Đại – nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tháng 9/1972" cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Đây là sự khẳng định giá trị to lớn của địa danh trong lịch sử kháng chiến, đồng thời tạo nền tảng để di tích trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, tri ân liệt sĩ, phát triển du lịch lịch sử - tâm linh trong tương lai.

Trước đó, tháng 4/2025, với sự chung tay của Tập đoàn T&T Group cùng các doanh nghiệp, cá nhân, công trình phụ trợ và khởi động dự án Nâng cấp, tôn tạo di tích lịch sử Bến phà II Long Đại đã chính thức khởi công. Các đơn vị tài trợ đã đóng góp toàn bộ nguồn lực tài chính, góp phần quyết định vào việc hiện thực xã hội hóa công trình tôn tạo khu tưởng niệm một cách đồng bộ, khang trang và bền vững.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và nền tảng VTVgo với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng: MC Lại Văn Sâm, MC Hồng Nhung, Tùng Dương, Anh Thơ, Hồ Ngọc Hà, Tấn Minh, Hòa Minzy, Phạm Thu Hà, Dương Hoàng Yến, Quốc Thiên, Viết Danh...




