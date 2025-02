Sau khi xem phim Sex Education, tôi đã dạy con gái 1 bài học nhớ đời: Dám chắc về sau con sẽ không bao giờ tái phạm lỗi sai

Không biết có con cái nhà ai giống con tôi hay không? Thường xuyên lề mề, chậm chạp nhưng lại hay đổ lỗi cho hoàn cảnh chứ không bao giờ chịu nhận sai. Chẳng hạn, có lần, con gái tôi cứ nấn ná đọc nốt cuốn truyện nên cuối cùng bị muộn buổi học thêm tối, nhưng con lại đổ tại do tắc đường, "mọi khi vẫn đi giờ đó nhưng đâu có muộn".

Hay có lần tôi vợ chồng có việc đi vắng xa nhà, đã dặn con phải ngủ sớm để sáng mai đi thi, thậm chí còn gọi điện kiểm tra. Con vâng dạ nhưng vẫn cố thức khuya để lướt Facebook, hôm sau tôi gọi điện thoại cả chục cuộc mới dậy nổi. Kết quả là sáng hôm sau con suýt thì đi thi muộn. Vậy mà khi bố mẹ về, con còn trách do bố mẹ xếp xe ở sân khó lấy, khiến con dắt xe ra bị chậm.

Dù bố mẹ đã mắng, đã nói nhiều lần nhưng con vẫn chứng nào tật nấy.

Một lần tình cờ tôi đọc được bài báo về bộ phim Sex Education. Tôi đã tò mò xem thử và bị cuốn hút vào thế giới của những cô cậu học sinh tuổi dậy thì đang trong giai đoạn tìm hiểu giới tính, bản thân. Trong một tập phim, có 1 câu thoại, chẳng liên quan đến chuyện giới tính nhưng đã khiến tôi cực kỳ ấn tượng bởi nó rất đúng với câu chuyện của con gái tôi.

"You don’t end up in bad situations. You make bad choices". (Tạm dịch: "Bạn không phải ngẫu nhiên rơi vào tình huống tồi tệ. Bạn đã đưa ra những lựa chọn sai lầm").

Nữ sinh Maeve

Đây là câu thoại của một nhân vật tên Maeve. Khi nghe câu thoại này, tôi cảm giác như đang nói về con gái tôi vậy. Luôn làm sai, khiến bản thân rơi vào tình huống tồi tệ, nhưng tệ nhất là không bao giờ thừa nhận điều đó.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định dạy cho con một bài học. Tôi đã đặt 1 chuyến đi chơi ở Phú Quốc cho cả gia đình. Đây là nơi mà con gái tôi rất thích và đã nài nỉ xin mẹ cho đi nhiều lần.

Đến ngày đi du lịch, y như rằng, con gái tôi lại lề mề khiến cả nhà lên taxi muộn. Trên đường đi thay vì hối lỗi thì con lại liên tục giục tài xế phải đi nhanh lên. Dù tài xế có đi nhanh thì khi đến nơi, gia đình tôi vẫn bị muộn giờ. Và lần này, nó chả đổ lỗi cho ai được vì tài xế đã đi nhanh, đường thì thông thoáng, không hề tắc. Thế nên nó đã thút thít xin lỗi bố mẹ và em trai.

Tuy nhiên, điều con tôi không ngờ là tôi đã đặt vé hôm sau chứ không phải hôm đó. Tôi chỉ muốn dạy con 1 bài học nhớ đời thôi. Và cả ngày hôm nay, gia đình sẽ xem xét con đã thực sự biết lỗi chưa, nếu chưa thì hôm sau con sẽ không được đi Phú Quốc mà phải ở nhà, sang ở với ông bà trong 4 ngày mọi người đi du lịch.

Kết quả là hôm sau, con gái tôi đã chuẩn bị rất sớm, cùng cả nhà đi ra sân bay trước cả tiếng đồng hồ. Sau chuyến du lịch con cũng không còn thói lề mề nữa.

Tôi cũng nhận ra rằng, việc dạy con chịu trách nhiệm trong cuộc sống là rất quan trọng. Con tôi giống như điều đứa trẻ khác, thường chỉ than vãn về tình huống tệ hại mà không nhận ra cái sai của mình, chính vì vậy chúng không biết rút ra bài học.

Chúng ta có quyền kiểm soát cuộc sống của mình thông qua lựa chọn, và nếu kết quả không tốt, đó có thể là hậu quả của những quyết định sai lầm trước đó. Tôi đã dạy được con điều này qua chuyến du lịch Phú Quốc nhớ đời đó!