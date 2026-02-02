Sau khi Sun Group, Vingroup đổ bộ, tập đoàn làm sân bay 196.000 tỷ lớn nhất miền Bắc muốn đầu tư nhiều dự án tại Lâm Đồng

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với CTCP Tập đoàn Masterise để tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Masterise khẳng định cam kết đồng hành cùng tỉnh Lâm Đồng trong quá trình triển khai các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng thời, tập đoàn cho biết hiện đang phát triển theo định hướng đa ngành và đã tham gia nhiều dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Tập đoàn Masterise nhận định Lâm Đồng sau sáp nhập là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và đô thị nghỉ dưỡng. Tập đoàn sẵn sàng huy động nguồn nhân lực chất lượng cao, phối hợp cùng tỉnh triển khai các dự án phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khi được chấp thuận.

Thông tin tại buổi làm việc, Tập đoàn Masterise bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư các khu đô thị cao cấp, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Đồng thời, tập đoàn kiến nghị tỉnh hỗ trợ trong việc phát triển các dự án giao thông trên địa bàn khu vực Đắk Nông (trước sáp nhập); tham gia hợp tác đầu tư các dự án trọng điểm và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Bên cạnh đó, Masterise đề xuất được tiếp cận danh mục các dự án đầu tư quan trọng của tỉnh; tham gia đóng góp ý tưởng quy hoạch và sẵn sàng đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo. Ngoài ra, tập đoàn cũng mong muốn làm việc với tỉnh về định hướng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn Masterise và khẳng định sẵn sàng cung cấp thông tin, hỗ trợ tập đoàn nghiên cứu các dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh. Đồng thời, đề nghị Masterise xác định rõ lĩnh vực và khu vực quan tâm để triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao các đề xuất của Tập đoàn Masterise. Đồng thời mong muốn Masterise Group nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực thế mạnh của tập đoàn tại địa phương, qua đó góp phần cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.

Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ và cung cấp thông tin cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Masterise nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương.

Masterise Group được thành lập năm 2007, tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền (TDI). Năm 2019, TDI đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise.

Masterise hiện là tập đoàn đa ngành, trong đó bất động sản là lĩnh vực hoạt động chủ đạo, với nhiều dự án tiêu biểu như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, Lumiere Riverside, Masteri West Heights…

Bên cạnh các dự án bất động sản, Tập đoàn Masterise đang đẩy mạnh mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng, trong đó đáng chú ý là việc tham gia đầu tư dự án sân bay quốc tế Gia Bình (sân bay lớn nhất miền Bắc).

Dự án sân bay quốc tế Gia Bình có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 196.000 tỷ đồng, do Masterise Group làm chủ đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 141.000 tỷ và giai đoạn 2 khoảng 55.000 tỷ.

Dự án nằm trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao (tỉnh Bắc Ninh), cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km. Với diện tích khoảng 1.900 ha.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, đồng thời đang chứng kiến làn sóng đầu tư sôi động, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Điển hình, vào tháng 10/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư. Tại đây, địa phương đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chấp thuận đầu tư cho 9 dự án với tổng vốn đầu tư gần 35.000 tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 12 doanh nghiệp để đề xuất nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng trên địa bàn. Trong số đơn vị nhận chứng nhận đầu tư và ký thỏa thuận có nhiều tập đoàn, công ty lớn như Sun Group, Vingroup, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group), Novaland, Hoa Sen Group.



