Sau khi sát hại, phi tang thi thể cô gái, nghi phạm về lấy 20 triệu tiền vay ngân hàng rồi bỏ trốn

Sau khi phát hiện thi thể cô gái bị chôn bên bờ suối ở thôn Khe Tào, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn vào sáng 26/1 (mùng 2 Tết) các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cao đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt hung thủ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) bắt giữ nghi can gây ra vụ án là Triệu Tòn Kiều (SN 1997, trú xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Khu vực phát hiện nạn nhân L. tử vong.

Kiều bị bắt vào đêm ngày 27/1 khi đang lẩn trốn tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội và được di lý về Lào Cai ngay trong đêm để đấu tranh làm rõ vụ án.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra Kiều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua đấu tranh, làm rõ vụ án xác định: Trưa 25/1 (Mùng 1 Tết) Kiều cùng chị Triệu Thị L. (SN 1996, cùng trú tại xã Nậm Tha) đi chơi. Do trước đó, Kiều và chị L. có quen biết nhau.

Trên đường đi Kiều nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân.

Tuy nhiên, do bị cô gái chống cự quyết liệt nên Kiều đã dùng tay bóp cổ và dùng dây thít cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Khi chị L. đã tử vong, Kiều mang thi thể ra ven suối đào cát lấp lên để che dấu hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trên cổ nạn nhân có vết bầm tím, nguyên nhân tử vong chết ngạt do bị dùng tay bóp cổ và dùng dây thít cổ. Tại hiện trường cơ quan điều tra đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến vụ án.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Kiều về nhà bác họ ở xã Nậm Tha lấy khoảng 20 triệu đồng vay ngân hàng trước đó để đi học lái xe rồi bỏ trốn.