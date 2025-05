Sau khi Quang Linh bị bắt, một thành viên của team châu Phi tiết lộ hoàn cảnh sống "chật vật"

Lindo là thành viên đời đầu của team châu Phi và có mối quan hệ thân thiết với Quang Linh. Ảnh: FBNV

Thành viên này là Lindo, tên thật là Arlindo Manuel (32 tuổi), hiện sinh sống ở Lubango, Angola. Anh vốn được biết tới là một trong những thành viên đời đầu của "team châu Phi", một nhóm gồm cả thành viên người Việt và Angola do Phạm Quang Linh, người sáng lập Quang Linh Vlogs - Cuộc sống châu Phi dẫn dắt.

Sau khi Quang Linh, thành viên chủ chốt của team châu Phi bị bắt vì vướng vào vụ việc kẹo Kera lừa dối người tiêu dùng, mọi hoạt động của các thành viên trong nhóm đều nhận được sự chú ý từ dư luận, trong đó có Lindo.

Vào ngày 19/5 vừa qua, Lindo chia sẻ bài viết trình bày hoàn cảnh bản thân vàgiải thích lý do chưa đăng tải video mới trên kênh YouTube trong thời gian qua. Cụ thể, anh cho biết gặp khó khăn về tài chính và không có điện thoại để ghi hình.

"Video đầu tiên, chúng tôi ghi hình bằng máy quay đi mượn. Sau đó, chúng tôi có một chiếc điện thoại để quay 2 video. Nhưng trong vài ngày qua, chiếc điện thoại này gặp vấn đề về camera và chúng tôi không thể làm gì được", Lindo viết.

Lindo là một người bạn thân thiết của Quang Linh Vlogs ở Angola. Ảnh: FBNV

Lindo cho biết, bản thân anh không có các thiết bị như máy quay, micro. Do đó, chàng trai người Angola hy vọng khán giả sẽ chờ đợi tới khi vấn đề được giải quyết và anh sẽ đăng video mới.

Ngay sau khi Lindo đăng tải bài đăng, những chia sẻ của anh đã nhận về lượng tương tác lớn với các ý kiến trái chiều. Trong số đó, không ít tài khoản bày tỏ sự thắc mắc về vấn đề tài chính của thành viên team châu Phi, bởi vì trước đó vào cuối năm 2024, anh từng tiết lộ cùng vợ mua được miếng đất rộng gần 200 m2. Hơn nữa, nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng còn đến từ việc mở các quầy hàng bán đồ ăn Việt Nam ở chợ địa phương.

Hiện tại, Lindo vẫn chưa phản hồi lại những ý kiến này.

Lindo là một trong những thành viên team châu Phi được nhiều người yêu mến

Lindo từng đến Việt Nam vào tháng 9/2023. Ảnh: Arlindo Manuel

Phạm Quang Linh sau khi tốt nghiệp THPT đã sang Angola làm việc dưới diện lao động xuất khẩu. Tại đây, anh đã lập kênh cá nhân ghi lại khoảnh khắc cuộc sống của mình ở nước ngoài. Trong quá trình sinh sống và làm việc, Quang Linh đã quen với nhiều người dân địa phương, trong đó có Lindo. Lindo cũng xây dựng kênh cá nhân riêng, nơi anh chàng người Angola chủ yếu chia sẻ những giây phút đời thường tại châu Phi.

Lindo được nhiều người yêu mến nhờ khả năng nói tiếng Việt khá cũng như có tính cách gần gũi, hài hước và chăm chỉ. Ngoài ra, Lindo là người được Quang Linh Vlogs dành nhiều sự giúp đỡ, từ dạy việc làm ăn, xây nhà, quay video YouTube đến tổ chức đám cưới.

Vào tháng 9/2023, Lindo được team Quanh Linh đưa về Việt Nam du lịch, cũng như có thời gian khám phá nhiều điểm du lịch và món ăn Việt Nam nổi tiếng.

Lindo là nhân vật chính của kênh "Lindo Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi", với 674.000 lượt theo dõi, do team Quang Linh vận hành, quản lý. Anh chàng người Angola gây ấn tượng khi có thể nấu nhiều món Việt như chè đậu đen, chả lá lốt, nem rán, bánh mì và đem bán ở chợ huyện. Sau đó, Lindo tách ra hoạt động độc lập, nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên của Team châu Phi.

Hiện nay, kênh YouTube mới của Lindo là "Família Lindo Vlogs - Cuộc sống ở Châu Phi" có gần 7.000 lượt theo dõi và mới đăng tải 3 video. Đây là nơi anh chủ yếu chia sẻ cuộc sống thường ngày ở châu Phi như đi bắt cá, bán nước mía. Video cuối cùng được Lindo chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân là vào ngày 13/5.

Lindo trong video quay cảnh bán nước mía ở chợ. Ảnh cắt từ clip

Vào đầu tháng 4 vừa qua, thông tin Quang Linh Vlog (tên thật Phạm Quang Linh, SN 1997 tại Nghệ An) và Hằng Du Mục (tên thật Nguyễn Thị Thái Hằng, SN 1995, đến từ Cà Mau) cùng 3 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến lùm xùm kẹo rau củ Kera đã nhận về sự quan tâm lớn của dư luận. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật Hình sự.

Tại thời điểm bị bắt tạm giam, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog đều cho biết đã nhận thức rõ những việc làm sai trái của mình và gửi lời xin lỗi đến người yêu mến.