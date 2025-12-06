Sau khi nhờ AI viết bài phát biểu, Ronaldo quyết định đầu tư vào AI Perplexity

Hai tháng trước, cái tên Perplexity đã trở nên nổi tiếng trên toàn cầu khi được danh thủ Cristiano Ronaldo nhắc tới trên sân khấu trao giải Prestige Globe Award tại lễ trao giải Portugal Football Globes. Siêu sao này cho biết, AI này đã giúp viết bài phát biểu lên nhận giải khi anh quá bối rối không biết nói thế nào.

Giờ đây danh thủ này còn mang đến một niềm vui khác cho startup AI này khi công bố quyết định đầu tư vào Perplexity AI. Trong thông báo chính thức được đăng tải vào ngày 4 tháng 12, Perplexity AI tiết lộ rằng Ronaldo đã sử dụng nền tảng của họ trong những khoảnh khắc có "cược cao", bao gồm cả việc chuẩn bị các bài phát biểu khi nhận giải thưởng và các thông báo lớn.

Bài đăng của Ronaldo thông báo đầu tư vào Perplexity

Việc biến một người nổi tiếng từ người dùng thành nhà đầu tư không chỉ là một sự chứng thực mang tính quảng cáo thông thường, mà là minh chứng cho việc một trong những vận động viên nổi tiếng nhất thế giới đã tin tưởng công nghệ AI đến mức sẵn sàng đặt cược tài chính vào nó.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Ronaldo bày tỏ sự tự hào khi thông báo khoản đầu tư này, đồng thời nhấn mạnh rằng đây chỉ là khởi đầu cho một tầm nhìn dài hạn. Tầm nhìn đó được hiện thực hóa thông qua việc ra mắt "Perplexity x CR7 hub", một trung tâm kỹ thuật số tương tác được thiết kế để tổng hợp hơn hai thập kỷ hành trình bóng đá của Ronaldo vào một không gian đắm chìm duy nhất. Đây không đơn thuần là một trang web thông tin, mà là một trải nghiệm CR7 tương tác toàn diện.

Hub này sẽ cho phép người hâm mộ khám phá sự nghiệp của Ronaldo theo những cách chưa từng có. Họ có thể xem các hình ảnh hiếm có, duyệt qua những câu hỏi được tuyển chọn, sống lại những bàn thắng mang tính biểu tượng và đào sâu vào những câu chuyện đằng sau chúng.

2 tháng trước, Perplexity từng trở nên nổi tiếng khi được Ronaldo nhắc đến trên sân khấu trao giải thưởng

Mỗi khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của anh sẽ được số hóa và trình bày một cách sinh động, tạo ra một bảo tàng kỹ thuật số sống động về một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Perplexity cho biết đây chỉ mới là giai đoạn đầu tiên của sự hợp tác. Trong suốt quá trình đối tác, sẽ có thêm nhiều nội dung, trải nghiệm và hàng hóa độc quyền được bổ sung liên tục. Chiến lược này cho thấy cả hai bên đều cam kết xây dựng một mối quan hệ lâu dài, không chỉ dừng lại ở một thương vụ đầu tư đơn thuần hay một chiến dịch tiếp thị ngắn hạn.



