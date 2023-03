Sau khi lỗ 306 tỷ đồng năm 2022, chuỗi nhà thuốc An Khang sẽ làm gì năm 2023?

Theo số liệu từ Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động, năm 2022 vừa qua, chuỗi nhà thuốc An Khang đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng và báo lỗ 306 tỷ đồng.

Con số này cao gấp hàng chục lần số lỗ của năm 2019 (lỗ 6 tỷ đồng) và năm 2020 (lỗ 6,4 tỷ đồng).

Trong năm 2022, An Khang có sự thay đổi chóng mặt về chiến lược. Trong nửa đầu năm, An Khang mở rộng mạnh mẽ, tăng từ 178 cửa hàng lên 510 cửa hàng chỉ trong 6 tháng.

Tại cuộc họp với nhà đầu tư hồi tháng 2/2022, ông Tài cho biết: " Nhìn nhận chung, ngành thuốc sau đợt dịch vừa rồi có những bước phát triển tốt. Trước đây, ngành thuốc cơ bản chỉ có thuốc chữa bệnh là chính, nhưng sau đợt dịch vừa rồi thì thực phẩm chức năng, thuốc hỗ trợ cũng có những tăng trưởng rất ngon lành.

Đây là những dấu hiệu cho thấy ngành thuốc Việt Nam bắt đầu có những dịch chuyển từ trạng thái chữa bệnh, đau đâu chữa đó, sang trạng thái "prevent", có nghĩa là bảo vệ sức khỏe. Bước chuyển dịch này giống như những nước phát triển. Tại các nước này, thực phẩm chức năng, vitamin, các loại thuốc làm cho cơ thể khỏe mạnh phát triển rất tốt ".

Ông Tài cho rằng, muốn kiếm lợi nhuận trong ngành thuốc thì thời điểm này là phù hợp để tăng trưởng mô hình chuỗi nhà thuốc.

Đến tháng 7/2022, An Khang bổ nhiệm ông Đoàn Văn Hiểu Em làm Tổng giám đốc. Khi đó, ông Hiểu Em cho biết, tốc độ mở chuỗi của An Khang đang vượt qua kỳ vọng ban đầu của Ban giám đốc và có thể hoàn thành sớm kế hoạch 800 cửa hàng trong năm 2022. Ông cũng tự tin cuối năm 2022 An Khang sẽ có lãi và doanh thu là 2.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, 3 tháng sau đó An Khang chỉ nâng được số cửa hàng lên 529 vào cuối tháng 10/2022. Tại cuộc họp với nhà đầu tư tháng 11/2022, ông Hiểu Em cho biết công ty sẽ dừng mở rộng chuỗi An Khang vì thị trường "quá nhiều biến đổi và khó khăn".

Đến cuối năm 2022, số nhà thuốc An Khang giảm xuống chỉ còn 500.

" Việc chậm lại 1 nhịp cho hơn 500 cửa hàng như vậy cũng là cơ hội để đánh giá, nhìn nhận lại, tối ưu hóa tất cả mọi thứ với 500 cửa hàng này. Khi làm tốt, có đồng lời thì chúng tôi sẽ tăng tốc ở một thời điểm thuận lợi của năm sau, nhưng thời điểm này chúng tôi quyết định dừng lại ở con số 500 ", ông Hiểu Em chia sẻ.

Sau khi dừng mở rộng An Khang và kết thúc năm với số lỗ 306 tỷ đồng, An Khang hiện nay chỉ giữ lại những cửa hàng có biên lợi nhuận dương. Sang năm 2023, An Khang sẽ hướng đến mục tiêu lợi nhuận.

Trong thông điệp gửi cổ đông Thế Giới Di Động năm nay, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cho biết, sau khi đạt quy mô 500 nhà thuốc vào cuối năm 2022, công ty đã tạm ngưng mở rộng để tập trung tăng doanh thu trên mỗi điểm bán, kiểm soát chi phí để hướng đến vận hành có lợi nhuận.

Ngoài ra, Thế Giới Di Động cũng thu hẹp các chuỗi mới, chấm dứt những thử nghiệm mà không có tiềm năng tăng trưởng đủ lớn trong tương lai. "Tôi tin rằng mỗi thành công hay thất bại đều mang lại bài học kinh nghiệm sâu sắc, là trải nghiệm quý báu giúp đội ngũ lãnh đạo kế thừa luôn tỉnh táo, thận trọng và kỷ luật trong các quyết sách điều hành doanh nghiệp" , ông Tài nói.