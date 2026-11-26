Quảng Trị đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ tuyến đường Nhật Lệ - Khe Ngát do doanh nghiệp thuộc Sun Group đề xuất, với mục tiêu hoàn tất các nhiệm vụ triển khai trước ngày 30/4/2027.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục để triển khai dự án tuyến đường Nhật Lệ - Khe Ngát.

Dự án được nghiên cứu đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), có chiều dài 18km, dự kiến đi qua địa bàn các xã, phường Đồng Thuận, Đồng Sơn, Nam Trạch và Bố Trạch. Công ty TNHH Mặt Trời Quảng Bình, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sun Group, là đơn vị đề xuất dự án.

Để sớm đưa dự án vào triển khai, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan chuyên môn và địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng có liên quan, bảo đảm phù hợp với hướng tuyến và quy mô công trình đã được điều chỉnh.

Cùng với đó, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, tiến hành cắm mốc giới, xác định diện tích đất cần giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục về chủ trương đầu tư đối với các dự án phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Kết quả thực hiện phải được gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 9/12/2026.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 31/3/2027; toàn bộ các nhiệm vụ triển khai dự án phải được hoàn tất trước ngày 30/4/2027.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối theo dõi, giám sát tiến độ và đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, cơ quan này có trách nhiệm tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý, nhất là các vấn đề vượt thẩm quyền của sở, ngành và địa phương.

Đối với Công ty TNHH Mặt Trời Quảng Bình, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình khảo sát, nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ, trên cơ sở phương án tuyến và các hạng mục công trình đã được điều chỉnh.

Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, kịp thời giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn, bảo đảm chất lượng và tiến độ chuẩn bị đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm phối hợp, chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để vướng mắc về thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đáng chú ý, tại Quảng Trị, ngày 30/10 vừa qua, Sun Group đã khởi công quần thể du lịch sinh thái núi U Bò - hồ Thác Chuối, dự án được kỳ vọng trở thành "Bà Nà Hills thứ hai".

Dự án có tổng diện tích khoảng 167,48 ha, trải dài trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Quần thể gồm hai phân khu chính là hồ Thác Chuối và đỉnh U Bò, nằm ở độ cao hơn 1.000 m, được kết nối bằng hệ thống 5 tuyến cáp treo. Tổng mức đầu tư dự án lên tới 16.234 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, quần thể du lịch sinh thái núi U Bò - hồ Thác Chuối được triển khai qua 4 phân kỳ, từ quý IV/2026 đến quý II/2037. Trong đó, giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành vào quý II/2028, đưa vào vận hành 2 tuyến cáp treo cùng các hạng mục hạ tầng nền tảng.