Sau khi gặp Thủ tướng, bầu Hiển vừa làm một việc cho người trẻ Việt, với 16.000 tỷ đồng

Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group, đồng thời là Cchur tịch SHB. Ảnh: VGP

Theo đó, SHB, ngân hàng của ông Đỗ Quang Hiển (hay bầu Hiển) vừa triển khai gói vay vốn 16.000 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu mua nhà của khách hàng, với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,99%. Gói vay này được triển khai từ nay đến ngày 31/12/2025.

Gói vay này được SHB triển khai sau khi ông Đỗ Quang Hiển gặp Thủ tướng tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại (NHTM) vào sáng 11/2. Tại Hội nghị này, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các NHTM nghiên cứu và tiếp tục có những gói tín dụng ưu đãi cho cả cung và cầu để phát triển nhà ở cho người trẻ từ 35 tuổi trở xuống.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), tính chung trong cả năm 2024, toàn thị trường ghi nhận khoảng gần 81.000 sản phẩm bất động sản chào bán, tăng hơn 40% so với năm 2023; đồng thời có 65.376 sản phẩm chào bán mới, tức là ấp khoảng 3 lần so với năm 2023.

Với gói vay của SHB, mua nhà chung cư ở Hà Nội không còn là giấc mơ quá xa vời với nhiều người trẻ. Ảnh: TC

Trong nửa đầu tháng 2/2025, theo Dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá rao bán trung bình chung cư Hà Nội và TPHCM đang chuyển biến tích cực, có dấu hiệu giảm nhẹ. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, đây được coi là thời điểm khá phù hợp để người dân, đặc biệt là người trẻ, nhanh chóng sở hữu ngôi nhà mơ ước cho mình.

Gói vay của SHB có lãi suất chỉ từ 3,99%/năm

SHB triển khai gói vay với lãi suất chỉ từ 3,99%/ năm, giúp người trẻ hiện thực hóa giấc mơ mua nhà. Ảnh: SHB

Với gói vay vốn của SHB, khách hàng sẽ được vay tối đa 90% giá trị tài sản dự định mua và không giới hạn số tiền vay với lãi suất chỉ từ 3,99%/năm. Ngoài ra, người vay còn được miễn trả gốc đến 60 tháng đầu tiên (tương đương với 5 năm).

Theo SHB, thời hạn vay của gói này được thiết kế lên tới 35 năm, lịch trả nợ gốc được thiết kế riêng theo khả năng tài chính của khách hàng. Cụ thể, trả góp số tiền gốc bằng nhau/ tăng dần theo tần suất định kỳ hàng tháng/ hàng quý hoặc tối đa 6 tháng/ lần.

Hơn nữa, khách hàng của SHB vay mua nhà có thể linh hoạt trong việc lựa chọn tài sản thế chấp phù hợp, chẳng hạn như giấy tờ có giá/ số dư tiền gửi, bất động sản dự định mua qua vốn vay/ bất động sản đã sở hữu khác hoặc ô tô.

Đại diện ngân hàng SHB cho biết, với gói vay mua nhà năm 2025, SHB đã cải tiến về quy trình xử lý để hỗ trợ tối đa khách hàng về thủ tục, hồ sơ vay vốn; đồng thời rút ngắn thời gian thẩm định, thời gian xét duyệt, giải ngân...

Bên cạnh đó, ngân hàng còn chấp nhận nhiều nguồn thu nhập khác nhau của khách hàng để tăng tính linh hoạt cho việc trả nợ. Chẳng hạn, thu nhập từ lương, từ hoạt động hộ kinh doanh cá thể, từ doanh nghiệp do khách hàng làm chủ và một số nguồn thu khác. Với chính sách này, người mua sẽ bớt áp lực trả nợ tiền gốc trong các năm, phương thức trả gốc trước hạn đều đặn và linh hoạt mà không mất thêm phí.

Cùng với lãi suất ưu đãi, đội ngũ cán bộ SHB còn cung cấp thêm các dịch vụ tư vấn khác kèm theo, đồng hành với khách hàng suốt quá trình mua nhà.

Trong năm 2024, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 11.543 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023 và vượt kế hoạch mà ĐHĐCĐ thông qua. Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 24,5%. Đây là nhóm thấp nhất toàn ngành.

Đến cuối năm 2024, tổng tài sản của SHB ở mức hơn 747 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5% so với cuối năm 2023. Dư nợ cấp tín dụng ở mức gần 534 nghìn tỷ đồng, với tỷ lệ tăng trưởng cấp tín dụng 18,2%. Bên cạnh đó, ngân hàng của bầu Hiển còn tiếp tục đảm bảo các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản trị rủi ro tuân thủ và tốt hơn so với quy định của NHNN.