Công an xã Quỳ Châu hỗ trợ anh Long nhận lại tiền chuyển nhầm

Mới đây, Công an xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Cụ thể, ngày 25/3, Công an xã Quỳ Châu tiếp nhận trình báo của anh Hồ Nhật Long (trú xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa). Do sơ suất, anh đã chuyển nhầm 600 triệu đồng vào tài khoản của một người dân trú tại xã Quỳ Châu

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã phối hợp ngân hàng liên quan đối soát thông tin. Qua đó, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản nhận được số tiền trên là anh Phạm Xuân Thủy (trú thôn Tân Hương, xã Quỳ Châu). Đồng thời, cán bộ công an xã cũng hỗ trợ thủ tục cần thiết để anh Long nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Vui mừng khi nhận lại tiền, anh Long đã gửi thư cảm ơn Công an xã Quỳ Châu và anh Phạm Xuân Thuỷ.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Công an tỉnh Nghệ An ﻿