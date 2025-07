Sau khi chuyển khoản 80 triệu đồng từ tài khoản BIDV, người phụ nữ Hà Nội được công an mời lên làm việc

Vào hồi 21 giờ 57 phút ngày 06/7/2025, chị Phùng Thị Trang (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội) đã chuyển nhầm số tiền 80.000.000 đồng từ tài khoản BIDV mang tên chị đến tài khoản của chị Nguyễn Thị Thu Huyền, trú tại phường Tân Giang, Cao Bằng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Huyền đã trình báo đến Công an phường Tân Giang (thuộc tỉnh Cao Bằng) để nhờ hỗ trợ trả lại số tiền cho người chuyển nhầm. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã nhanh chóng xác minh và mời các bên liên quan đến trụ sở làm việc.

Đến ngày 15/7/2025, tại Công an phường Tân Giang, chị Nguyễn Thị Thu Huyền đã hoàn trả đầy đủ số tiền 80.000.000 đồng cho chị Phùng Thị Trang. Chị Trang đã viết thư cảm ơn lòng tốt của chị Huyền và sự nhiệt tình, trách nhiệm của Công an phường Tân Giang.

Nội dung thư cảm ơn của chị Phùng Thị Trang

Qua vụ việc, Công an phường Tân Giang khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những thiệt hại không đáng có.

Trước đó, công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa xử lý hỗ trợ người dân chuyển khoản nhầm. Cụ thể, ngày 09/7/2025, anh Giang Trần Quý, sinh năm 2003, trú tại thôn Tân Tiến, xã Sơn Dương nhận được số tiền 250 triệu đồng từ tài khoản lạ chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. Do không thể liên lạc được với người đã chuyển tiền nhầm nên anh Quý đã báo tin đến Công an xã Sơn Dương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của anh Giang Trần Quý, Công an xã Sơn Dương đã khẩn trương xác minh, đối chiếu thông tin, xác định chủ tài khoản chuyển khoản nhầm là anh Lã Văn Hiệp, sinh năm 1996, trú tại xã Hữu Sản, tỉnh Bắc Ninh; đồng thời hướng dẫn anh Hiệp làm thủ tục nhận lại số tiền trên. Sau khi làm việc với Công an xã, anh Quý đã trao trả lại toàn bộ số tiền trên cho anh Hiệp.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Cao Bằng