Sau khi bị tóm dính về chung xe với doanh nhân Đức Phạm, Á hậu Vbiz: "Gặp em là sáng suốt trong cuộc đời anh"

Tối 12/10, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm cùng xuất hiện tại một sự kiện lớn ở TP.HCM, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Theo đó, sau khi chương trình kết thúc, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm tiếp tục bị bắt ra về cùng nhau.

Team qua đường quay được doanh nhân Đức Phạm lên xe sang ở vị trí ghế lái, ít phút sau Á hậu Vũ Thuý Quỳnh cũng xuất hiện và ngồi ở hàng ghế sau. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận trái chiều. Một số người nghi ngờ cả hai đang có mối quan hệ đặc biệt, trong khi số khác lại cho rằng họ có thể chỉ là bạn bè thân thiết nên việc chở nhau về cũng là điều bình thường.

Team qua đường tóm dính cả hai ngồi chung xe ra về (Nguồn: Hothitshowbiz)

Cả hai người trước người sau lên xe về chung

Tại sự kiện, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm được bắt gặp ngồi chung một hàng ghế, chỉ cách nhau đúng 1 chỗ. Điều đáng bàn là chiếc ghế mà Vũ Thuý Quỳnh ngồi lại dán tên của doanh nhân Đức Phạm. Khoảnh khắc này lọt vào ống kính và khiến cư dân mạng đặt nhiều thắc mắc, phải chăng cả hai tránh sự bàn tán nên không ngồi sát, nhưng cuối cùng lại lộ chi tiết thoải mái ngồi ghế của nhau.

Sau chương trình, Vũ Thuý Quỳnh đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân. Nàng hậu gây bàn tán thêm khi đính kèm dòng trạng thái cực tình cảm: "Anh sẽ không bao giờ thấy trời tối, vì gặp em là sáng suốt trong cuộc đời anh". Không nhắc tên ai, Vũ Thuý Quỳnh khiến cư dân mạng tò mò, thậm chí cho rằng người đẹp chắc đang hạnh phúc trong tình yêu.

Á hậu Vũ Thuý Quỳnh ngồi ghế của doanh nhân Đức Phạm

Vũ Thuý Quỳnh có động thái đáng ngờ sau khi bị soi loạt hint với doanh nhân Đức Phạm

Trước khi vướng nghi vấn với doanh nhân Đức Phạm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh từng dính tin đồn hẹn hò với Chị đẹp Hà Kino. Thông tin này từng khiến mạng xã hội dậy sóng vào cuối năm 2023, khi cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau và để lại nhiều tương tác ngọt ngào. Tuy nhiên, sau một thời gian, Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino được cho là đã âm thầm "đường ai nấy đi" khi không còn xuất hiện chung và thường chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Giữa lúc câu chuyện tình cảm cũ dần lắng xuống, Vũ Thúy Quỳnh lại tiếp tục vướng nghi vấn mới với doanh nhân Đức Phạm. Trong những khoảnh khắc lan truyền trên mạng, cả hai bị bắt gặp trao đổi vui vẻ trên sân pickleball, vị doanh nhân còn tận tình hướng dẫn Á hậu 9x, trong khi cô thoải mái cười nói. Khoảnh khắc này khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò, nhiều người cho rằng cả hai đang rất thân thiết, số khác lại nhận định có thể họ chỉ là bạn bè cùng chung sở thích thể thao.

Cả hai bị tóm dính như sam trên sân pickleball

Vũ Thuý Quỳnh có ánh mắt và cử chỉ được cho là thân thiết dành cho doanh nhân Đức Phạm

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, là gương mặt quen thuộc của làng nhan sắc Việt. Cô từng đạt nhiều thành tích ấn tượng như Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Á quân 3 The New Mentor 2023 và Á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam 2024.

Dù chưa lên tiếng về mối quan hệ với doanh nhân Đức Phạm, việc liên tục xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện khiến Á hậu 9x vẫn đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua.