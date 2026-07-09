Sau khi bị loại, đội tuyển Mỹ nộp lại 250 tỷ đồng tiền thưởng World Cup 2026

Đội tuyển Mỹ sẽ không được hưởng trọn vẹn tiền thưởng World Cup 2026.

Dừng bước tại vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Mỹ được nhận 16 triệu USD (khoảng tiền thưởng từ FIFA. Tuy nhiên, theo quy định, các thành viên đội tuyển sẽ chỉ nhận 6,4 triệu USD (khoảng 167 tỷ đồng) và nộp lại 9,6 triệu USD (khoảng 250 tỷ đồng) cho LĐBĐ Mỹ. LĐBĐ Mỹ giữ lại 3,2 triệu USD và chuyển 6,4 triệu USD cho đội tuyển nữ Mỹ.

Đội tuyển Mỹ dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026 sau trận thua 1-4 trước Bỉ

Một điều khoản phân chia tiền thưởng đặc biệt đã được thống nhất giữa ĐTQG nam và nữ của Mỹ từ năm 2022. Cụ thể, số tiền thưởng tại World Cup bất kể nam hay nữ được chia làm 3 phần: 20% đưa vào quỹ của LĐBĐ Mỹ, 2 đội tuyển nam và nữ mỗi đội nhận 40%.

Tại World Cup 2026, đội tuyển nữ Mỹ dù không tham dự nhưng vẫn nhận 6,4 triệu USD tiền thưởng nhờ thành tích của đội nam. Điều khoản tương tự sẽ được áp dụng khi đội tuyển nữ Mỹ tham dự World Cup nữ 2027. Tiền thưởng khi ấy sẽ được chia cho đội tuyển nam.

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