Con số gây sốc: Argentina được hưởng "cơn mưa" penalty, nhiều gần gấp 3 lần Pháp và Bồ Đào Nha

Trang thống kê bóng đá quốc tế Transfermarkt vừa đưa ra thống kê về số lượng các quả penalty mà các đội tuyển tham dự được hưởng ở 2 kỳ World Cup gần nhất (2022 và 2026). Theo đó, Argentina đứng đầu BXH. Messi và các đồng đội đã được trọng tài trao cho tới 8 quả penalty.
Xếp ngay sau Argentina trên BXH là đội tuyển Anh. Khoảng cách giữa 2 vị trí dẫn đầu là rất lớn khi Tam sư chỉ được hưởng 4 quả 11m.
Có cùng số trận như Argentina trong 2 kỳ World Cup gần nhất tính đến thời điểm hiện tại, nhưng tuyển Pháp chỉ có 3 quả penalty. Thậm chí 2 trong số 3 quả 11m này đến ở trận chung kết World Cup 2022.
2 đội tuyển khác cũng được hưởng 3 quả penalty như Pháp là Brazil và Bồ Đào Nha. Có 4 đội tuyển cùng được trao 2 cơ hội trên chấm 11m là Đức, Ba Lan, Thụy Sĩ và Iran.