Sau khi bán đi loạt BĐS để duy trì hoạt động, một công ty thép lớn bán tiếp khoản nợ với giá chưa bằng 1/4 giá trị

Ngày 2/10, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã: SMC) ban hành nghị quyết chuyển quyền chủ nợ đối với khoản nợ phải thu của SMC tại CTCP Beton 6 cho bà Nguyễn Thị Lan Anh.



Theo đó, toàn bộ khoản nợ phải thu của Beton 6 có giá trị 12,6 tỷ đồng (bao gồm cả lãi chậm thanh toán hoặc các khoản phí phạt khác được tiếp tục tính từ ngày 1/3/2019, nếu có) và được nhận từ bà Nguyễn Thị Lan Anh số tiền 3 tỷ đồng.

Khoản công nợ trên là căn cứ theo Bản án sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 28/2/2019 của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An (nay là Thành phố Dĩ An), tỉnh Bình Dương bao gồm nợ gốc và lãi tính đến hết ngày 28/2/2019 là: Nợ gốc 11,6 tỷ và tiền lãi do chậm thanh toán 998 triệu đồng.

Trước đó, SMC đã bán ra loạt bất động sản để duy trì hoạt động.

Trong tháng 9, SMC vừa thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng tại quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng, diện tích 27.731 m2 và mục đích sử dụng đất là đất khu công nghiệp. Công ty cho biết, giá chuyển nhượng dự kiến hơn 96 tỷ đồng (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Tháng 4/2024, SMC thông qua chuyển nhượng toà nhà văn phòng tại địa chỉ 681 Điện Biên Phủ (Bình Thạnh, Tp.HCM) với diện tích 329,5 m2, giá chuyển nhượng 170 tỷ đồng.

Tháng 1/2024, Công ty thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất tại SMC Tân Tạo 2 – Khu công nghiệp Tân Tạo với diện tích 9.096 m2, giá chuyển nhượng dự kiến 126 tỷ đồng (bao gồm cả thuế VAT).

Tháng 11/2023, SMC thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê, vật dụng, kiến trúc trên đất tại SMC Bình Dương - Khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương với diện tích 6.197 m2, giá trị bán dự kiến 49 tỷ đồng.

Liên tục bán tài sản diễn ra trong bối cảnh kinh doanh SMC gặp khó. Nửa đầu năm 2024, SMC đạt doanh thu 4.471 tỷ đồng, giảm 340% so với cùng kỳ. Nhờ bán tài sản, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 89 tỷ (cùng kỳ lỗ 386 tỷ đồng).

Năm 2024, SMC đặt kế hoạch doanh thu 13.500 tỷ đồng, và có lãi trở lại 80 tỷ. Được biết, sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát vì kinh doanh thua lỗ 2 năm liên tiếp, Công ty lên kế hoạch chuyển nhượng, thanh lý tài sản, các khoản đầu tư tài chính… để có nguồn thu, duy trì hoạt động.

Trên thị trường chứng khoán, từ khoảng đầu tháng 7 đến nay, giá cổ phiếu SMC đã giảm hơn 60%, kết thúc phiên sáng ngày 3/10, cổ phiếu SMC hiện đang có giá 7.610 đồng/cp.