Sáng nay (7/10), anh V.V.Q. (SN 1989, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) chia sẻ trên báo Thanh niên, anh đang phải chịu nhiều áp lực từ gia đình, sau sự việc anh đăng status bức xúc trước cách làm việc của CSGT rồi bị người xưng "anh Chí bảo kê" gọi điện nhờ gỡ status, "đe dọa".

"Từ khi quyết định tố cáo đến nay, tôi suy nghĩ, áp lực nhiều. Áp lực không phải do mình sợ, mà áp lực từ chính phía gia đình, người thân. Tất cả mọi người đều khuyên tôi nên thay đổi chính kiến vì sợ tôi và gia đình gặp nguy hiểm, bởi vợ mình cũng mới sinh, cháu còn rất nhỏ", anh Q. nói với báo Thanh niên.

Cũng trong sáng cùng ngày, anh Q. cho biết trên báo Giao thông, anh đã gửi đơn đến Thanh tra Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Lập Thạch để phản ánh vụ việc.

Đại tá Trương Bá Khánh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, thông tin với báo Thanh niên, tổ công tác liên quan đã gửi bản giải trình về sự việc lên đơn vị, nội dung về người xưng danh "anh Chí bảo kê" sẽ thông tin trực tiếp tại đơn vị vào ngày 8/10.



Báo Thanh niên ghi nhận, người xưng "anh Chí" hiện trú tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, không có công việc ổn định và có làm "bảo kê"...

Sự việc xảy ra vào ngày 2/10. Anh Q. nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông xưng "anh Chí", gọi “nhờ” anh xóa bài trên mạng xã hội Facebook liên quan phản ánh tố CSGT của anh. Theo anh Q., ban đầu CSGT nói anh đã vi phạm lỗi không xi nhan khi rẽ phải, nhưng sau đó chuyển sang kiểm tra hành chính.

Một cán bộ CSGT cho biết lực lượng CSGT có thể tổng kiểm tra người tham gia giao thông bắt đầu từ ngày 9/9 đến 9/10, có văn bản ban hành rõ. Anh Q. đề nghị tổ công tác chỉ ra lỗi sai phạm và lập biên bản, nhưng cuối cùng CSGT để anh đi, không lập biên bản.

Về cuộc gọi của người xưng "anh Chí", theo anh Q. thì "người này nói ẩn ý hăm dọa" anh.

