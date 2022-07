Honda Vision, SH... chênh kỷ lục

Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm cuối tháng 7/2022, giá nhiều mẫu xe hot của Honda như Vision, Sh hay Air Blade... vẫn ghi nhận mức chênh cao kỷ lục tại đại lý.

Cụ thể, "siêu xe" Honda Vision bản tiêu chuẩn có giá 47,55 triệu đồng, bản cao cấp có giá 49,195 triệu đồng, bản đặc biệt có giá 50,2 triệu đồng. Riêng bản cá tính vẫn giữ giá bán là 53,173 triệu đồng. Tính thêm cả đăng ký xe, thì mẫu xe cao nhất của Vision là bản cá tính có giá lên tới gần 60 triệu đồng.

Honda Air Blade 125 phiên bản tiêu chuẩn đang được đại lý rao bán với mức giá 45 triệu đồng, chênh gần 3 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất. Air Blade 160 tiêu chuẩn có giá bán là 60 triệu đồng, kênh hơn 4 triệu đồng so với đề xuất. Mẫu xe Honda Lead cũng ghi nhận tăng cao hơn khoảng 5-10 triệu đồng so với giá đề xuất...

Giá Honda SH 2022 cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chênh tới hơn 30 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng xe, tăng thêm 10 triệu đồng so với thời điểm đầu tháng 6. Theo đó, giá xe Honda SH 125i đang ở mức 83,5 triệu đồng đối với bản CBS và 100 triệu đồng đối với bản ABS. Honda SH 150i đang có giá bán từ 101 triệu đồng đối với bản CBS và 120 triệu đồng đối với bản ABS.

Theo chia sẻ từ đại lý, trong thời gian tới giá bán của Honda SH cũng như các dòng xe máy khác của Honda sẽ chưa thể ổn định. Do đó, khách hàng nên cân nhắc lựa chọn trước khi xuống tiền mua.

Wave Alpha cũng tăng cao

Không chỉ riêng Honda SH, Honda Vision, giá Honda Wave Alpha 2022 tại các đại lý đang tăng cao hơn đáng kể so với giá niêm yết của hãng.

Cụ thể, phiên bản Honda Wave Alpha 110 vành nan tiêu chuẩn đang có giá bán 19,9 đồng. Trong khi đó, Honda Wave Alpha 110 vành đúc đang có giá 20,9 triệu đồng. Cả 2 phiên bản này đều có mức chênh thêm 2,11 triệu đồng so với giá niêm yết.

Được biết, Honda Wave Alpha 2022 sở hữu thiết kế trẻ trung, năng động với bộ tem hoàn toàn mới, hệ thống đèn chiếu sáng, xi nhan và đèn pha nổi bật.

Xe được trang bị các tiện ích như ổ khóa đa năng 3 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa cổ và khóa từ, dễ sử dụng và chống gỉ sét hiệu quả cho người sử dụng, mặt đồng hồ hiển thị các thông số cơ bản như vận tốc, quãng đường, mức tiêu thụ nhiên liệu, yên xe êm ái cho người lái và người ngồi phía sau,…

Khối động cơ của Wave Alpha 110 loại đơn xi lanh, dung tích 109,1cc, cho công suất tối đa 6,12 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,44 Nm tại 5.500 vòng/phút. Khối động cơ này không chỉ vận hành linh hoạt mà còn tiết kiệm xăng tốt với mức tiêu thụ 1,9 lít cho 100 km đường đi. Như thế với bình xăng 3,7 lít đổ đầy hết tầm hơn 118 nghìn đồng (tính giá tăng khoảng 32 nghìn đồng/lít), Wave Alpha 110 cho quãng đường đi tới 195 km đường đi.

Hiện tại, Honda Wave Alpha chỉ có một đối thủ duy nhất trên thị trường là Yamaha Sirius.

