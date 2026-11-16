HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sau hơn 2 năm hoàn thành cầu vượt sông nghìn tỷ dài nhất cao tốc Bắc - Nam, hai tỉnh miền Trung dự kiến có thêm cây cầu kết nối dài 1,3km, quy mô 6 làn xe

Hà Giang
|

Sau cầu Hưng Đức đã thông xe vào tháng 6/2024, dự kiến có thêm cây cầu bắc qua sông Lam, kết nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ được tạo bằng AI

Chiều 13/11, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Phiên họp chuyên đề tháng 11/2026. Tại đây, các đại biểu đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3.

Theo thông tin tại Phiên họp, việc đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa hai bờ sông Lam.

Bên cạnh đó, công trình còn tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và tăng cường kết nối với các cảng biển, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Qua đó, dự án góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh.

- Ảnh 2.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An)

Theo hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, cầu Bến Thủy 3 có tổng chiều dài khoảng 1.300m (trong đó phần cầu phía Nghệ An dài khoảng 680m), bề rộng 23,5m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Đường đầu cầu phía Nghệ An dài khoảng 580m, kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài; nền đường dự kiến rộng 70m, mặt đường tuyến chính rộng 22m, bố trí đường gom và vỉa hè hai bên.

TIN LIÊN QUAN

Theo thiết kế sơ bộ, cầu Bến Thủy 3 có mố cầu và trụ cầu nằm trong phạm vi đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài; sau mố cầu, kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Sỹ Sách trong phạm vi tường chắn có cốt, bố trí phía trước khu vực công trình nhà ở thuộc Khu đô thị Eco Central Park.

Nút giao với đường Nguyễn Sỹ Sách là nút giao bằng, tổ chức giao thông bằng hệ thống vạch sơn và biển báo; nút giao với QL.46C là nút giao khác mức.

Cũng theo đề xuất chủ trương đầu tư, việc kết nối cầu Bến Thủy 3 với đường Nguyễn Sỹ Sách và QL.46C được thực hiện thông qua hệ thống đường gom đầu tư trong Dự án theo quy hoạch đường Nguyễn Sỹ Sách; đồng thời bố trí vị trí quay đầu xe phù hợp.

Giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có dòng sông Lam chảy qua, tạo thành ranh giới tự nhiên đôi bờ. Để xóa nhòa khoảng cách địa lý và thúc đẩy giao thương, nhiều cây cầu huyết mạch đã được đầu tư xây dựng bắc qua dòng sông này như cầu Bến Thủy 1, cầu Bến Thủy 2, cầu Cửa Hội hay cầu Yên Xuân.

Đặc biệt, cây cầu bắc qua sông Lam, nối Nghệ An và Hà Tĩnh được xây dựng gần nhất là cầu Hưng Đức, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, chính thức hợp long vào ngày 16/3/2024 và thông xe vào ngày 29/6/2024. Với chiều dài 4,1km, đây là cây cầu vượt sông dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Tags

cầu bến thủy

Nghệ An

tỉnh Hà Tĩnh

sông Lam

cầu hưng đức

dự án

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Ngọc Vũ 29 tuổi - đối tượng rửa tiền hơn 200 tỷ đồng cho các nhóm tội phạm

Lời khai của Nguyễn Ngọc Vũ 29 tuổi - đối tượng rửa tiền hơn 200 tỷ đồng cho các nhóm tội phạm

03:04
Diễn viên Hoàng Mèo khai gì tại cơ quan công an sau khi bị bắt?

Diễn viên Hoàng Mèo khai gì tại cơ quan công an sau khi bị bắt?

01:13
Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

01:16
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner đời mới tiếp tục lộ diện trên đường, hé lộ lưới tản nhiệt kiểu Hilux

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner đời mới tiếp tục lộ diện trên đường, hé lộ lưới tản nhiệt kiểu Hilux

01:25
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại