Sau hơn 1 năm mua lại với giá 2.000 tỷ đồng, chủ mới của toà trụ sở FLC ráo riết tìm khách thuê

Ngày 1/3, Gateway Hà Nội - chủ sở hữu mới của toà nhà trụ sở FLC (265 Cầu Giấy, Hà Nội) đã lần đầu tiên giới thiệu công khai tới công chúng, sau hơn một năm mua lại toà nhà này.

Trước đó, vào tháng 10/2022, FLCHomes và Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Gateway Hà Nội (Gateway Hà Nội) về việc mua bán công trình xây dựng gắn liền với quyền sử dụng đất tại tòa nhà Bamboo Airways số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Giá bán công trình xây dựng là 2.000 tỉ đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm giá trị của phần diện tích đã bán.

Cuối tháng 5/2023, Gateway Hà Nội đổi tên dự án thành The West, tiến hành quá trình tái định vị thương hiệu, cải tiến dịch vụ, công năng và cơ sở hạ tầng.

Sau khi được Gateway Hà Nội mua lại, toà nhà vốn là trụ sở của FLC đổi tên thành The West

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng bộ phận Cho thuê Gateway Hà Nội cho biết, doanh nghiệp này đã dành gần 1 năm cải tạo, nâng cấp toà nhà. Theo đó, các khu vực sảnh chính văn phòng, nội thất thang máy và phòng pantry của tòa nhà đều được nâng cấp. Đồng thời, có những khách thuê đã rời đi nhưng chưa hoàn trả lại mặt băng. Tuy nhiên, cũng trong năm 2023, Gateway Hà Nội đã cải tạo lại hoàn toàn diện tích này, sẵn sàng đón khách thuê mới.

The West vốn sở hữu vị trí chiến lược tại quận Cầu Giấy – cửa ngõ phía Tây Hà Nội và là trung tâm công nghệ và kinh tế của thành phố, quy tụ trụ sở của nhiều doanh nghiệp và các dãy phố sầm uất. Dự án thuận tiện kết nối với các quận trung tâm, đường vành đai lớn dẫn tới các khu công nghiệp và tỉnh thành lân cận; đồng thời sở hữu lợi thế cận kề nhà ga Chùa Hà – tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội sẽ sớm đi vào vận hành.quy mô 38 tầng, bao gồm văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại. Diện tích cho thuê của tòa nhà khoảng 25.000 m2 với khối văn phòng và 15.000 m2 với khối bán lẻ, đáp ứng đa dạng nhu cầu làm việc, kinh doanh và giải trí.

Với sự nâng cấp của chủ mới, The West có thiết kế hiện đại, trang bị thiết bị cao cấp, công nghệ xanh và hệ thống an ninh thông minh 24/7. Các hệ thống báo cháy, phòng chống cháy nổ tự động của tòa nhà đều tuân theo tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ mang đến không gian văn phòng chuyên nghiệp, The West còn cung cấp những tiện ích đa dạng, chất lượng hàng đầu như khu ẩm thực, phòng tập, spa, siêu thị hay rạp chiếu phim.

Trong năm 2023, toà nhà này đang có khách thuê mới là một phòng giao dịch Ngân hàng OCB, cà phê Révi và một phòng tập gym. Gateway Hà Nội cũng đang chào mời môi giới tìm kiếm giúp khách thuê với mức hoa hồng hấp dẫn.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Gateway Hà Nội cho biết: "Thông qua chiến lược tái định vị thương hiệu và chương trình gặp gỡ các đối tác quan trọng, Gateway Hà Nội hướng tới mục tiêu gia tăng lợi thế cạnh tranh cho tòa văn phòng The West, nâng cao trải nghiệm của khách hàng đồng thời tiếp tục thu hút thêm nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế".

Hoàng Thuỳ