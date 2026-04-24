Sau hiệp định với Nga, Việt Nam tiếp tục hợp tác về điện hạt nhân với một quốc gia châu Á

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trước khi hội đàm, ngày 22/4/2026. Ảnh: NLĐ

Trong cuộc hội kiến sáng 23/4 với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam như điện hạt nhân, cơ sở hạ tầng, đường sắt tốc độ cao…

Trước đó, vào chiều 22/4, sau cuộc hội đàm thành công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng chứng kiến việc trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Trong số đó, có hai văn kiện quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác phát triển nhà máy điện hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Hàn Quốc (KEPCO). Ảnh: TTXVN

Thứ nhất, Bản ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác phát triển nhà máy điện hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Năng lượng quốc gia Hàn Quốc (KEPCO).

Thứ hai, Bản ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác tài chính dự án điện hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Năng lượng quốc gia Hàn Quốc (KEPCO), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) và Công ty Bảo hiểm Hàn Quốc (KSURE).

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác tài chính dự án điện hạt nhân giữa Petrovietnam và KEPCO, Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) và Công ty Bảo hiểm Hàn Quốc (KSURE). Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, sau khi chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng gặp gỡ báo chí.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư của các lĩnh vực ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, điện hạt nhân, hợp tác cảng biển thông minh và xây dựng cảng biển thế hệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ luôn nỗ lực tạo môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch hơn cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

“Hàn Quốc là hình mẫu để Việt Nam hướng tới trong phát triển điện hạt nhân”

Đoàn công tác Chính phủ Hàn Quốc và Tập đoàn KEPCO tham quan Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC. Ảnh: Petrovietnam

Trước đó, vào ngày 31/3, Petrovietnam – một trong hai doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, tổ chức hội thảo “Nội địa hóa chuỗi cung ứng cho các dự án điện hạt nhân tại Việt Nam”.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã xác định đối tác Liên bang Nga, với hiệp định hợp tác liên chính phủ được ký kết, tạo nền tảng pháp lý và kỹ thuật quan trọng cho quá trình triển khai. Với dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 do Petrovietnam làm chủ đầu tư, quá trình lựa chọn đối tác đang được xúc tiến theo hướng bảo đảm các tiêu chí về quan hệ hợp tác chiến lược, năng lực công nghệ, năng lực tài chính, và có khả năng đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, về tiềm năng hợp tác, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhận định, Hàn Quốc là hình mẫu để Việt Nam hướng tới trong phát triển điện hạt nhân. Đồng thời, Thứ trưởng bày tỏ kỳ vọng quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố thông qua các dự án cụ thể trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hội thảo này, các đại biểu cũng đã tham quan một số trung tâm công nghiệp ngành năng lượng tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), bao gồm khu bãi chế tạo thuộc Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC và kho cảng LNG Thị Vải.

Tại đây, ông Seunghoon Han, Phó Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đánh giá cao năng lực triển khai các dự án năng lượng của các doanh nghiệp Việt Nam, điển hình như PTSC và PV GAS (hai đơn vị thành viên của Petrovietnam). Trên cơ sở kinh nghiệm hơn 50 năm, phía doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết đã xây dựng được năng lực toàn diện trong lĩnh vực điện hạt nhân, từ thiết kế, chế tạo đến vận hành.

KEPCO hiện là Tập đoàn của Hàn Quốc sở hữu hơn 20 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực phát điện, truyền tải, phân phối, năng lượng tái tạo và giải pháp lưới điện thông minh. Tập đoàn KEPCO hiện cung cấp khoảng 96% sản lượng điện tại Hàn Quốc.