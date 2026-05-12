Sau Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam sắp chào đón hàng loạt tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp kỳ lân trong một lĩnh vực

Ông Max-F. Scheichenost, Thành viên hội đồng sáng lập Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân Việt Nam (VPCA), chia sẻ tại họp báo.

Sáng 12/5, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân (VPCA) và Quỹ DO Ventures tổ chức công bố thông tin chính thức Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026). Buổi họp báo diễn ra với hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIPC Summit) trước là Diễn đàn Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (Viet Nam Venture Summit), được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay thuộc Bộ Tài chính) chủ trì tổ chức từ năm 2019 nhằm thiết lập một nền tảng đối thoại chính sách và kết nối đầu tư giữa các quỹ trong nước, quốc tế và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Tiếp nối thành công của các kỳ tổ chức trước đây, VIPC Summit2026 khẳng định vai trò là diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam, khi quy tụ các nhà hoạch định chính sách, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế, tập đoàn công nghệ toàn cầu, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và tài chính.

Tại họp báo, bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia thông tin, Việt Nam đang ưu tiên phát triển các ngành công nghệ có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn và tác động lan tỏa mạnh mẽ tới nền kinh tế như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và các lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục các ngành công nghệ chiến lược.

Với vai trò là đầu mối kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia luôn nỗ lực đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy hình thành hệ sinh thái các ngành công nghệ chiến lược, để thu hút các nguồn lực đa dạng về tri thức, công nghệ, tài chính trên toàn cầu đến với Việt Nam.

"Việt Nam đã chứng tỏ là một điểm đến hấp dẫn đầu tư"

“Thông qua chương trình năm nay, chúng tôi muốn giới thiệu cho cộng đồng đầu tư và công nghệ quốc tế về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả các cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trong đó, nguồn vốn công đang được định hướng để giữ vai trò dẫn dắt, tạo hiệu ứng lan tỏa nhằm thu hút hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư xã hội với các thiết chế mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương cùng rất nhiều cơ chế, chính sách khác”, bà Kim Ngọc Thanh Nga cho biết.

Đại diện lãnh đạo NIC thông tin, Diễn đàn VIPC 2026 sẽ tiếp tục là nơi các đại diện công - tư, quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ và startups cùng chia sẻ, cập nhật về môi trường thể chế chính sách về đầu tư cho công nghệ và đổi mới sáng tạo; qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa Chính phủ, các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ trong nước, quốc tế nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác thực chất và bền vững.

Đồng thời, Phó Giám đốc Kim Ngọc Thanh Nga bày tỏ sự tin tưởng với sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các đối tác quốc tế, VIPC 2026 sẽ tiếp tục tạo ra những kết nối thực chất, những sáng kiến mới và những cơ hội hợp tác có giá trị lâu dài cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Về phía VPCA, ông Max-F. Scheichenost, thành viên sáng lập Hội đồng quản trị, VPCA, Đối tác quản lý, Đối tác NGF nhấn mạnh, Việt Nam vừa hoàn thành một trong những chu kỳ cải cách chính sách quan trọng nhất trong lịch sử với những chuyển đổi cấu trúc mạnh mẽ liên quan tới kinh tế tư nhân, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

“Việt Nam không còn cần được xem trọng như một điểm đến đầu tư nữa, các bạn đã chứng tỏ mình là một điểm đến hấp dẫn đầu tư”, ông Max-F. Scheichenost nhấn mạnh.

Ông Max-F. Scheichenost cho biết thêm, diễn đàn VIPC 2026 dự tính được tổ chức vào ngày 28/5 tại TP HCM, kỳ vọng sẽ thu hút hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức tài chính quốc tế, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân, tập đoàn công nghệ toàn cầu, doanh nghiệp kỳ lân, startup công nghệ và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

“VIPC 2026 sẽ là nơi chúng ta chuyển hóa động lực chính sách đó thành dòng vốn thực tế đầu tư vào các ngành chiến lược nhất của Việt Nam", ông Max-F. Scheichenost nhấn mạnh.

Kỳ vọng thu hút các dòng vốn đầu tư thực chất cho nền kinh tế tương lai của Việt Nam

Từ điểm cầu TP HCM, bà Lê Hoàng Uyên Vy, Giám đốc điều hành Do Ventures kiêm Chủ tịch VPCA cho biết, VIPC Summit 2026 mang chủ đề “Từ Chính sách đến Dòng vốn: Huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành chiến lược của Việt Nam.

Diễn đàn dự kiến có sự tham gia của các diễn giả, lãnh đạo cấp cao và chuyên gia đến từ nhiều tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính hàng đầu thế giới như Mekong Capital, Global Green Growth Institute, VinaCapital, DBS Bank, Argor Capital, AIHay, ByteRover, Ascend Vietnam Ventures, Plug and Play, Monk's Hill Ventures, Airwallex, TR Capital và Pharmacity, cùng với nhiều quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ quốc tế khác.

Diễn đàn hướng tới mục tiêu kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư toàn cầu, tập đoàn công nghệ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm chuyển hóa động lực cải cách thành các dòng vốn đầu tư thực chất cho nền kinh tế tương lai của Việt Nam.

Bà Lê Hoàng Uyên Vy cho biết, mục tiêu của diễn đàn là cho các nhà đầu tư quốc tế hiểu được tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam, hiểu về những chính sách mới để thúc đẩy cho sự phát triển của đổi mới sáng tạo, từ đó tạo được sự yên tâm và lòng tin cho các nhà đầu tư có thể cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn tạo ra được nhiều thông tin mang tới giá trị cho các nhà đầu tư toàn cầu. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để kết nối. Năm 2025, có một bước tiến rất lớn mà chúng tôi đã làm được là kết nối và khai thông những quốc gia mang lại lợi ích lớn cho thị trường vốn của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như Hàn Quốc, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc)”, Giám đốc điều hành Do Ventures chia sẻ.

Theo bà, những dòng vốn đến với Việt Nam sẽ là động lực mạnh mẽ để quốc gia đầu tư vào các ngành chiến lược..., từ đó giúp Việt Nam có nền tảng vững chắc cho việc tăng trưởng kinh tế hai con số. Hơn nữa, việc FTSE Russell dự kiến nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026 được xem là thỏi nam châm giúp thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, NIC phối hợp cùng Vietnam Private Capital Agency và các đối tác tổ chức chuỗi hoạt động kết nối và triển lãm dành cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Nổi bật trong đó là khu triển lãm các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng đang được NIC hỗ trợ ươm tạo và phát triển, giới thiệu các giải pháp công nghệ, mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực chiến lược. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động kết nối chuyên sâu như kết nối giữa địa phương và quỹ đầu tư, kết nối startup với nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ với đối tác quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư và mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Đặc biệt, một trong những nội dung trọng tâm của VIPC Summit 2026 là lễ công bố chính thức Báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 cùng Chỉ số Thị trường Vốn Tư nhân Việt Nam. Báo cáo này được kỳ vọng trở thành nguồn dữ liệu và tham chiếu quan trọng cho cộng đồng đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao tính minh bạch, khả năng dự báo và niềm tin đối với thị trường vốn đổi mới sáng tạo Việt Nam.

