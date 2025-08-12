Ngày 12-8, sau khi toàn bộ công trình "Hàm cá mập" đã được tháo dỡ, hiện lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành xử lý phần mái tôn, hạng mục tạm bợ cùng các phần chắp vá của nhà hàng Thủy Tạ. Việc này nhằm khôi phục lại hình dáng nguyên bản cho công trình, tạo cảnh quan thẩm mỹ và mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Theo quyết định quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 đã phê duyệt, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau cải tạo sẽ rộng gần 14.000 m2. Trong phân kỳ 1, cơ quan chức năng có trách nhiệm chỉnh trang nhà hàng Thủy Tạ, dỡ bỏ hạng mục tạm, khôi phục kiến trúc gốc và cải thiện mỹ quan quảng trường.

Cũng trong phân kỳ 1, UBND phường Hoàn Kiếm đã hoàn tất việc phá dỡ công trình tại số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng, vốn được biết đến là tòa "Hàm cá mập". Sau đó cải tạo đầu hồi tòa nhà số 7-9 Đinh Tiên Hoàng theo hướng lắp đặt màn hình LED.

TP Hà Nội cũng yêu cầu chỉnh trang mặt đứng các công trình trên phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn phố Cầu Gỗ và đầu phố Hàng Đào, bao gồm việc tháo dỡ mái che, mái vẩy để tạo diện mạo thông thoáng hơn.

Cùng với đó, cơ quan chức năng triển khai phương án cải tạo, tổ chức lại giao thông quanh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Các hạng mục gồm: Di dời bãi xe, tháo dỡ dải phân cách trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng, giữ nguyên hệ thống cây xanh hiện có, phân luồng giao thông hợp lý và thảm bê tông nền quảng trường, tạo mặt phẳng với độ dốc hướng về mép vỉa hè sát hồ Hoàn Kiếm.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận việc tháo dỡ hạng mục tạm tại nhà hàng Thủy Tạ bên hồ Gươm:

Tại khu vực quảng trường vừa tháo dỡ tòa nhà "Hàm cá mập":