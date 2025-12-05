Sau giai đoạn biến động, FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết "tái xuất" mạnh mẽ: Loạt dự án cất nóc, sắp mở bán hơn 700 căn NOXH giá từ 15 triệu đồng/m2

Sau giai đoạn trải qua nhiều biến động, Tập đoàn FLC đang cho thấy những tín hiệu hồi phục rõ nét trên thị trường bất động sản khi hàng loạt dự án trọng điểm ghi nhận tiến độ tích cực.

Mới nhất, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long (tên thương mại: GreenLife Apartment) tại phường Cao Xanh (Quảng Ninh) đã bước vào giai đoạn quan trọng, dự kiến cất nóc vào giữa tháng 12/2025. Đại diện chủ đầu tư cho biết các hạng mục kết cấu chính đã hoàn thiện, bảo đảm điều kiện để thi công phần mái.

Dự án cung cấp hơn 750 căn với 3 loại diện tích 35 m2, 45 m2 và 57 m2. GreenLife Apartment nằm trong khu đô thị FLC Tropical City Ha Long rộng 23,5 ha. Mức giá bán dự kiến dao động từ 15 - 22 triệu đồng/m2. Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ dự kiến từ tháng 12/2025 và bàn giao căn hộ vào quý III/2026.

Phối cảnh phân khu GreenLife Apartment – dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long.

Tại Hà Nội, dự án Hausman Premium Residences – tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ, Hà Nội) gần đây cũng gây chú ý khi thi công vượt tiến độ gần một năm so với lộ trình ban đầu. Các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện hạng mục cuối cùng, đổ trần mái từ ngày 13/11/2025, và cất nóc giữa tháng 11/2025, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Dự án Hausman Premium Residences được xem là "viên ngọc" trong danh mục tài sản của FLC với vị trí đắc địa trên trục Lê Quang Đạo kéo dài, sát trục đường 70 mới - hai trục giao thông huyết mạch của phía Tây Hà Nội.

Trước đó tại ĐHĐCĐ bất thường vào giữa tháng 11, lãnh đạo FLC khẳng định bất động sản vẫn là lĩnh vực chủ lực của tập đoàn, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, trọng điểm là Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.

Ngoài hai dự án trên, dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas (quy mô 433 phòng) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai trương trong năm 2026.

Tính đến hết tháng 9/2025, FLC đã bàn giao 2.301 trên tổng số 3.173 căn tại các dự án trọng điểm, đồng thời hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ cho nhiều khách hàng.

Song song với các hoạt động đầu tư và phát triển dự án, FLC cũng đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các dự án nhà ở xã hội theo chủ trương của Chính phủ, tập trung nghiên cứu và triển khai tại Hà Nội, Quảng Ninh cùng một số địa phương khác.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu bất động sản của FLC đạt gần 1.800 tỷ đồng, trong đó dòng tiền thu từ khách hàng đạt 654 tỷ đồng. Mảng khách sạn – du lịch nghỉ dưỡng ghi nhận 441 tỷ đồng, và tập đoàn đặt mục tiêu nâng doanh thu khối này lên gần 700 tỷ đồng vào năm 2025 thông qua mở rộng hợp tác quốc tế tại Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trong giai đoạn 2025–2026, FLC cho biết sẽ tập trung nguồn lực cho các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và thanh khoản cao như FLC Tropical Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Trị, FLC Lavista Sa Đéc, FLC Hilltop Gia Lai…, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội theo định hướng đô thị xanh, hạ tầng đồng bộ, giá hợp lý. Doanh số mảng bất động sản hai năm này được dự báo đạt gần 4.000 tỷ đồng.

Về tài chính, FLC đang đẩy mạnh tái cấu trúc với trọng tâm tối ưu dòng tiền, cân đối nguồn vốn, tái định giá tài sản và mở rộng hạn mức tín dụng nhằm giảm áp lực nợ và duy trì thanh khoản ổn định. Quá trình tái cấu trúc được triển khai song song với việc tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả quản trị và minh bạch hóa hoạt động nội bộ.

Tú An