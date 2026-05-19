Sau gần nửa tháng cách ly tại Dubai vì mắc thủy đậu, TikToker Việt cập nhật tình trạng hiện tại khi qua cửa hải quan

Những ngày gần đây, TikToker Chany (Trần Thị Thu Trang, sinh năm 2003) thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi bị mắc thuỷ đậu trong thời gian sang Dubai tham gia thi đấu.

Theo đó, Chany bắt đầu sang Dubai từ khoảng đầu tháng 5 để chuẩn bị cho giải đấu boxing tên Allstar Championship. Tuy nhiên trước ngày thi đấu khoảng 1 ngày, Chany phát hiện bị mắc thuỷ đậu. Tình trạng bệnh tình ngày càng nặng hơn khiến cô phải bỏ giải, cách ly và ở lại Dubai chữa trị trong khi các thành viên trong cùng team đều đã về Việt Nam.

Cho đến mới đây, sau khoảng hơn 12 ngày cách ly tại khách sạn và tập trung điều trị, tình trạng bệnh của Chany đã dần ổn hơn. Tuy nhiên, do tính chất là bệnh lây nhiễm nên Chany vẫn cần giấy xác nhận từ phía bác sĩ mới có thể bay về Việt Nam. Sau khi được chỉ định, Chany đã có mặt ở sân bay Dubai, thành công qua cửa hải quan và chuẩn bị trở lại quê hương.

Chia sẻ trên kênh TikTok của mình, Chany cho biết cảm xúc lúc này là rất mong chờ được về nhà. Bên cạnh đó, các nốt mụn do thuỷ đậu trên gương mặt của nữ TikToker cũng đã dần hết. Tuy nhiên khi về Việt Nam, Chany cho hay cô sẽ phải tìm hiểu và bắt tay vào việc điều trị sẹo, tránh để lại những vết mờ, thâm không mong muốn trên mặt.

Trước đó, Chany bày tỏ sự tự ti khi nhìn chính mình trong gương với khuôn mặt nổi đầy nốt, sưng tấy và phải bôi thuốc ngoài da liên tục. Trong khoảng 12 ngày, Chany gần như chỉ ở trong phòng khách sạn, thỉnh thoảng xuống sảnh nhận đồ, các bữa ăn cũng được phục vụ để sẵn bên ngoài phòng.

Song do tính chất của bệnh thuỷ đậu, Chany phải kiêng khá nhiều món. Chính vì vậy cô chia sẻ rằng những ngày vừa qua gần như chỉ ăn chay. Dù vậy khá may mắn khi Chany nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người Việt đang sinh sống ở Việt Nam. Nữ TikToker được nhận đồ ăn Việt, được ship thêm thuốc đặc trị để nhanh khỏi hơn.

Ngoài bệnh tình, tài chính khi phải tự xoay sở chữa bệnh, chi phí ăn ở cũng là điều khiến Chany lo lắng. Trong clip được đăng vào ngày 3/5, Chany được bác sĩ đến tận phòng khách sạn khám bệnh, hỏi thăm về các triệu chứng, thực hiện test và xét nghiệm máu,... Chi phí cho lần thăm khám này được chính chủ tiết lộ là 5.150 AED tương đương 37 triệu đồng. Cùng với đó, các khoản chi cho dịch vụ, phí khách sạn, di chuyển,... ở Dubai đều khá cao.

Do đó ngay khi biết Chany đã có thể trở về Việt Nam, cộng đồng mạng liên tục để lại bình luận chúc mừng, mong cô giữ sức khoẻ và nhắc nhở thêm về các lưu ý hậu mắc thuỷ đậu.

Cho những ai chưa biết, Chany là một TikToker khá nổi tiếng, sở hữu tài khoản TikTok hơn 9,5 triệu người theo dõi, con số này ở Instagram là 1,5 triệu người. Đặc biệt, kênh YouTube của Chany có đến 19,3 triệu lượt đăng ký và gần 9 tỷ lượt xem toàn kênh sau hơn 4 năm thành lập.

Các nội dung mà Chany chia sẻ trên TikTok tập trung vào các chuyến du lịch, đi chơi, mua sắm, tập boxing, đu trend, clip tình huống tiểu phẩm,... Trong đó có clip đạt cả trăm triệu lượt xem. Trên YouTube, kênh của cô nàng là các thử thách, phim ngắn, clip cover,... có tệp khán giả đông đảo là netizen quốc tế.

