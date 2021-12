10 năm đột ngột “biến mất” của ca sĩ Hoàng Hải: Hé lộ những sự thật ít biết

Sự thật về quãng thời gian Hoàng Hải "biến mất"

Thời điểm những năm 2004, việc lọt vào chung kết và giành giải ở một cuộc thi đình đám như Sao Mai Điểm hẹn được xem là "tấm kim bài" để các ca sĩ thành danh, có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ và giới chuyên môn.

Giai đoạn 2006-2012, làng nhạc Việt có một chàng "Hoàng tử Vpop" vô cùng nổi tiếng, đó chính là Hoàng Hải.

Sau khi giành giải ca sĩ được yêu thích nhất Sao Mai Điểm hẹn 2006, Hoàng Hải tích cực hoạt động trong làng nhạc Việt. Anh không chỉ liên tục cho ra những MV, sản phẩm âm nhạc mới mà còn thay đổi phong cách biểu diễn. Tên tuổi anh gắn liền với những ca khúc: Em sẽ là giấc mơ, Cứ im lặng đi, Mắt cười, Nỗi nhớ ngày đông...

Chàng "Hoàng tử Vpop" đình đám một thời - Hoàng Hải.

Năm 2009, Hoàng Hải lọt vào danh sách 10 ca sĩ hàng đầu Việt Nam tại chương trình Làn sóng xanh. Năm 2012, Hoàng Hải tạo dấu ấn mạnh mẽ với album vol.3 có tên: Tìm lại thời gian.

Đây là giai đoạn tên tuổi, hình ảnh của Hoàng Hải phủ sóng mạnh mẽ ở làng nhạc Việt cũng như trên truyền thông. Nhưng cũng từ sau năm 2012, Hoàng Hải dần vắng bóng. Những thông tin về nam ca sĩ cũng ít dần, anh cũng hiếm khi xuất hiện ở 1 chương trình ca nhạc hay gameshow truyền hình.

Trong khi nhiều người tò mò, tiếc nuối vì sự "biến mất" của mình, Hoàng Hải lại tỏ ra khá bình thản. Anh tiết lộ, đến một giai đoạn nào đó, anh không còn muốn làm mọi việc theo lịch trình, không muốn dành quá nhiều thời gian cho công việc nữa:

"Khoảng 8-10 năm trước, tôi thức dậy với lịch trình đều đặn như nhau: Mỗi ngày chỉ có một khoảng thời gian rất nhỏ cho bản thân, còn lại tất cả là dành cho công việc. Tôi cảm thấy nhàm chán quá!

Đến một hôm, tôi bỗng dưng thấy bản thân mình không muốn làm việc nhiều như thế, tôi không muốn dành quá nhiều thời gian cho công việc nữa. Thay vào đó, tôi muốn làm những điều mình thích, muốn sống chậm lại, tĩnh lặng hơn một chút".

"Tôi muốn làm những điều mình thích, muốn sống chậm lại".

"Sống thế nào hạnh phúc thì mình làm thế thôi!"

Hoàng Hải cho hay, anh theo đuổi sự cân bằng, bình lặng trong cuộc sống nên nam ca sĩ không quá bận tâm đến việc tiền bạc hay danh vọng. Chính vì vậy, ngoài ca hát, anh gần như không làm thêm bất cứ công việc gì.

Thời gian rảnh rỗi, Hoàng Hải cùng bạn bè đi du ngoạn, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên:

"Hiện tại, 1 tuần tôi chỉ làm việc vài ba ngày thôi, còn lại tôi dành thời gian tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi thường có những chuyến đi về với thiên nhiên.

Tôi cùng bạn bè thăm thú những khu rừng nguyên sinh. Chúng tôi khám phá bằng xe đạp hoặc đi bộ, hạn chế tối đa những chiếc xe động cơ để thân thiện nhất với môi trường. Và tôi cảm thấy thực sự thích thú!"

"1 tuần tôi chỉ làm việc vài ba ngày thôi, còn lại tôi dành thời gian tận hưởng cuộc sống của mình".

Nam ca sĩ không ngại chia sẻ rằng gia đình, người thân của anh cũng rất "sốt ruột" khi thấy anh buông lơi hào quang của bản thân, "ở ẩn" trong suốt gần 10 năm qua:

"Thật ra bản thân tôi thấy mọi việc rất bình thường, vì đó là lựa chọn của tôi, và tôi thấy nó đúng đắn. Nhưng bố mẹ, các em của tôi không nghĩ như vậy, họ không đồng tình lắm với cuộc sống tôi đang lựa chọn.

Họ rất sốt ruột và cũng nhiều lần lên tiếng nhắc nhở tôi: Phải làm việc đi, đừng lãng phí mọi thứ như vậy, hãy chăm chỉ lên đi!

"Người thân không đồng tình lắm với cuộc sống tôi đang lựa chọn".

Những lúc như vậy, hoặc là tôi kiên nhẫn ngồi chia sẻ với mọi người về suy nghĩ của mình. Nhưng khi thấy không thể giải thích được thì tôi cũng chỉ mỉm cười cho qua thôi.

Vì thực ra, tôi hiểu mọi người rất yêu thương, lo lắng cho tôi và mong muốn tôi tốt hơn. Nhưng cuộc sống là của mình, mình cảm thấy như thế nào tốt hơn, sống thế nào hạnh phúc hơn thì mình làm thế thôi!

Mục đích sống của loài người là đi tìm kiếm hạnh phúc. Và điều quan trọng nhất của hạnh phúc là tự do. Bản thân tôi luôn tìm kiếm sự tự do, miễn là tự do đó không xâm phạm đến người khác.

Mọi việc tôi làm đều là do bản thân tôi muốn. Vì việc đó đem lại cho tôi sự thoải mái và tự do".

"Sống thế nào hạnh phúc hơn thì mình làm thế thôi!

"Để có đỉnh cao, phải đánh đổi rất nhiều thứ"

Hoàng Hải cho hay, trên thực tế anh vẫn đi hát, vẫn làm việc nhưng không ồn ào như trước đây. Với "Hoàng tử Vpop" một thời, đây là sự lựa chọn của anh:

"Làm nghệ thuật, ai cũng muốn nổi tiếng, cũng muốn đạt được một đỉnh cao nào đó. Nhưng để đạt được những điều này thì chúng ta sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Bản thân tôi không muốn như vậy, tôi chọn 1 cái đích nhẹ nhàng, đơn giản hơn để có cuộc sống bình ổn hơn, cân bằng hơn. Đó là lựa chọn của tôi.

Trong cuộc sống này, mỗi chúng ta đều phải đứng giữa những lựa chọn khác nhau. Và khi đã lựa chọn, tôi không cảm thấy tiếc nuối".

"Khi đã lựa chọn, tôi không cảm thấy tiếc nuối".

Nhắc tới danh xưng "Bằng Kiều thứ hai" với bao kỳ vọng mà khán giả gửi gắm, Hoàng Hải thẳng thắn chia sẻ:

"Thời gian đầu mới đi hát, được so sánh với một "tượng đài" như anh Bằng Kiều, tôi cảm thấy rất vinh dự, thích thú. Nhưng với giai đoạn sau này, tôi lại cảm thấy danh xưng "Bằng Kiều thứ hai" như một áp lực đối với bản thân mình.

Danh xưng này như một cái bóng khiến tôi phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn nữa để thoát ra khỏi đó, để xây dựng một dấu ấn của riêng mình".

Nam ca sĩ khẳng định, anh luôn tự hào và hạnh phúc vì những dấu ấn mà mình đã có trên con đường chinh phục âm nhạc:

"Trên thực tế, tôi không hề rút lui khỏi làng nhạc, tôi chỉ chọn cách đi chậm lại mà thôi.

Thỉnh thoảng, tôi lại xem lại những clip tôi trình diễn trên sân khấu thời điểm tên tuổi tôi "nóng" nhất. Không khí sôi động của sân khấu, sự cuồng nhiệt của khán giả ở thời điểm đó đem lại cho tôi nhiều thích thú.

Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình cũng đã từng có thời điểm tỏa sáng như vậy".

"Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình cũng đã từng có thời điểm tỏa sáng như vậy".

Anh lựa chọn một cách theo đuổi âm nhạc rất ngẫu hứng nhưng cũng đầy đam mê: "Ở thời điểm hiện tại, tôi cũng chẳng có kế hoạch, bài bản gì cả đâu. Lâu lâu thấy bài hát này hay quá, tôi sẽ đề nghị hợp tác với tác giả của bài hát đó, thấy chương trình nào phù hợp tôi sẽ nhận lời tham gia.

Tôi đã nói rồi mà, tôi bây giờ chỉ làm những thứ mình thấy thích thôi. Tôi sẽ không đặt ra bất cứ "kỳ hạn", "quy trình" nào cho sự nghiệp của mình nữa".

Nếu mọi người xung quanh đều cảm thấy tiếc nuối vì lựa chọn "ở ẩn" của Hoàng Hải thì bản thân nam ca sĩ lại xem điều đó rất nhẹ nhàng như một lẽ tự nhiên:

"Tôi nghĩ như thế này, ví dụ như 1 cầu thủ bóng đá, khi anh ấy ở đỉnh cao của phong độ, anh ấy sẽ cống hiến tất cả tài năng cho sân cỏ. Nhưng khi phong độ của mình không còn nữa mà cứ lao vào tranh suất đá chính thì không hay lắm!

Thà mình ít xuất hiện đi, mà sự xuất hiện của mình có giá trị hơn thì tôi nghĩ là sẽ tốt hơn. Cũng như thế, dù tôi ít xuất hiện nhưng một khi đã lên sân khấu, tôi sẽ luôn cháy hết mình".