Sau Đồng Nai, thêm một địa phương đang 'chạy đua' để nâng hạng lên thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của Việt Nam ngay năm nay

Vào đầu tháng 4, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thay mặt Bộ Chính trị ký kết luận về chủ trương, đồng thời giao các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo định hướng, Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh, tái cấu trúc không gian theo hướng tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản thành một hệ sinh thái phát triển. Địa phương chuyển từ mô hình phân tán sang đa trung tâm, tăng tính kết nối và liên kết vùng.

Cùng với đó, tỉnh mở rộng không gian tăng trưởng với các động lực chính là khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế di sản, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa.

Hạ tầng được định hướng phát triển đồng bộ, gồm đường bộ, đường sắt tốc độ cao, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm lớn. Các phường, xã và đặc khu phát triển hài hòa với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa. Cùng với đó, tỉnh phải cải cách thể chế, đổi mới quản trị, xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Trung ương và trình Quốc hội xem xét trong năm 2026.

Thông tin mới nhất về tiến độ đưa Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương

Tại phiên họp báo cáo tiến độ thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề nghị công nhận tỉnh Quảng Ninh là đô thị loại I, đại diện Sở Xây dựng tỉnh cho biết, trên cơ sở rà soát toàn diện theo các tiêu chí Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quảng Ninh hiện đã cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại I. Kết quả này được hình thành từ quá trình đánh giá chi tiết theo 3 nhóm tiêu chí lớn, phản ánh khá đầy đủ bức tranh phát triển đô thị của tỉnh trên cả phương diện kinh tế - xã hội, mức độ đô thị hóa và chất lượng hạ tầng.

Sở đã phối hợp với các đơn vị, địa phương hoàn thiện hồ sơ Đề án. Ngày 28/4/2026, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết thông qua Đề án công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I; Ngày 29/4/2026, UBND tỉnh có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận. Hiện, Sở đang tiếp tục phối hợp với Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng hoàn thiện các nội dung trình Hội đồng thẩm định liên ngành.

Việc Quảng Ninh được công nhận đô thị loại I mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Bộ Chính trị đã có kết luận về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trong năm 2026. Điều này, không chỉ tạo ra "dư địa thể chế" mới cho Quảng Ninh, giúp tỉnh có thêm công cụ và cơ chế để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng quản lý đô thị để phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, tích hợp không gian đất liền - biển - đảo - biên giới… mà còn tạo ra các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế di sản, kinh tế số và công nghiệp văn hóa, gắn với chuyển đổi số toàn diện.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, UBND các xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch, đăng tải công khai nội dung Đề án và các tài liệu liên quan trên các trang, cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, đặc khu, nhà văn hóa thôn, bản, khu phố và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, thành lập các Tổ lấy ý kiến Nhân dân (toàn tỉnh đã thành lập 2.563 Tổ lấy ý kiến Nhân dân với 10.315 thành viên), hướng dẫn các Tổ lấy ý kiến về mẫu phiếu, mẫu báo cáo, mẫu biên bản, quy trình tổ chức theo quy định và sát với tình hình thực tiễn địa phương, bảo đảm thuận lợi nhất để Nhân dân bày tỏ quan điểm, ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, đến ngày 09/5/2026, các Tổ lấy ý kiến đã hoàn thành việc thu phiếu, lập biên bản kết quả lấy ý kiến, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu. Trên cơ sở kết quả của các Tổ lấy ý kiến, UBND các xã, phường, đặc khu đã tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ); thực hiện đăng tải trên các trang, cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu.

Cụ thể, số hộ gia đình tham gia ý kiến về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh là 385.597 hộ, đạt 99,44% so với tổng số hộ gia đình.

Có 385.440 hộ gia đình đồng ý (đạt 99,96%) so với số phiếu hợp lệ của tổng số hộ gia đình tham gia ý kiến. Trong đó, có 14 địa phương có tỷ lệ đồng ý đạt 100% (gồm: Bình Khê; Liên Hòa; Tuần Châu; Bãi Cháy; Hà Lầm; Cao Xanh; Hạ Long; Hải Hòa; Hoành Mô; Cái Chiên; Vĩnh Thực; Móng Cái 2; Móng Cái 3; Cô Tô); địa phương có tỷ lệ đồng ý thấp nhất là 99,49% (xã Kỳ Thượng). Số hộ gia đình không đồng ý là 154 hộ (chiếm 0,04%).

Kết quả lấy ý kiến cho thấy, Nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng thuận rất cao với Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh; thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân vào sự phát triển của tỉnh; tỷ lệ hộ gia đình tham gia ý kiến đạt 99,44%, số đồng ý chiếm đa số tuyệt đối (đạt 99,96%); số hộ không đồng ý và các ý kiến khác chiếm tỷ lệ không đáng kể (0,04%).