Sau dịp 30/4-1/5, người lao động có thể còn 2 kỳ nghỉ dài

Sau khi vừa trải qua chuỗi ngày nghỉ liên tiếp gồm 3 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 4 ngày nghỉ lễ 30/4–1/5, nhiều người lao động tiếp tục quan tâm tới các kỳ nghỉ lễ còn lại của năm 2026. Câu hỏi được đặt ra là liệu từ nay đến cuối năm còn những kỳ nghỉ dài đáng kể nào hay không.

Nếu xét tất cả các khả năng, sau kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, người lao động vẫn có thể đón thêm 2 đợt nghỉ khá dài, đó là dịp Quốc khánh 2/9 và Ngày Văn hóa Việt Nam vào cuối tháng 11.

Nghỉ 5 ngày liên tục dịp Quốc khánh

Năm 2025, xem xét phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 do Bộ Nội vụ trình, Thủ tướng đồng ý với các đề xuất đưa ra, theo đó Thủ tướng thống nhất hoán đổi lịch làm việc để Quốc khánh 2/9 năm 2026 người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp.

Cụ thể, lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2026 gồm ngày 2/9 và 1 ngày liền kề trước là 1/9. Ngày làm việc thứ Hai, 31/8 được hoán đổi sang thứ Bảy 22/8 để tuần sau đó được nghỉ thông.

Như vậy, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 bắt đầu từ thứ Bảy 29/8 đến hết thứ Tư 2/9, tổng cộng là 5 ngày (gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ cuối tuần và 1 ngày được hoán đổi).

Với người lao động, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau. Người sử dụng lao động chủ động quyết định phương án nghỉ lễ, căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ lễ cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày để đảm bảo tính chủ động.

Khả năng nghỉ 4 ngày liên tục dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Một điểm mới đáng chú ý trong năm 2026 là việc bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam vào danh sách ngày nghỉ lễ. Quốc hội thống nhất ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương.

Năm 2026, ngày 24/11 rơi vào thứ Ba, đồng nghĩa công chức, viên chức, người lao động sẽ có một ngày nghỉ giữa tuần. Tuy nhiên, nhiều người lao động đang bày tỏ hy vọng các cơ quan chức năng sẽ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11), bố trí đi làm bù vào thời điểm phù hợp.

Nếu phương án này được chấp thuận, kỳ nghỉ có thể kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21/11 đến hết thứ Ba ngày 24/11.

Đối với các doanh nghiệp, cơ quan chức năng cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ lễ Quốc khánh và Ngày Văn hóa Việt Nam tương tự như đối với công chức, viên chức; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đưa ra những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động, tạo môi trường làm việc linh hoạt và nhân văn hơn.

Quy định về tiền lương làm thêm trong dịp lễ, Tết

Bên cạnh việc quan tâm đến lịch nghỉ, chế độ tiền lương khi làm thêm trong các ngày lễ, Tết cũng là vấn đề được nhiều người lao động chú ý.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 và khoản 1 Điều 59 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được sử dụng người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết khi có sự đồng ý của người lao động, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 108 của Bộ luật này.

Về mức lương làm thêm, Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định rõ: người lao động làm thêm vào ngày lễ, Tết trong khung giờ ban ngày sẽ được trả ít nhất bằng 300% tiền lương, chưa bao gồm tiền lương của ngày lễ đối với người hưởng lương theo ngày.

Như vậy, nếu làm việc vào ngày nghỉ lễ, người lao động sẽ nhận được ít nhất 300% tiền lương, chưa kể khoản tiền lương của ngày nghỉ lễ có hưởng lương. Đây là mức đã được quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi phải làm việc trong thời gian đáng lẽ được nghỉ ngơi.

Ngoài ra, trong trường hợp làm việc vào ban đêm hoặc làm thêm giờ vào ban đêm, người lao động còn được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, cùng với 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc làm vào ban ngày, áp dụng cho ngày làm việc bình thường, ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết.