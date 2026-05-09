Sau điều chỉnh quy hoạch, đây là địa phương đầu tiên tại Việt Nam có 3 sân bay

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cảng hàng không Thổ Chu được bổ sung vào quy hoạch, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 28.800 tỷ đồng.

Theo quyết định điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Thổ Chu sẽ được xây dựng đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Dự án dự kiến sử dụng hơn 234 ha đất.

Về quy mô khai thác, trong giai đoạn 2021–2030, sân bay được thiết kế với công suất khoảng 20.000 hành khách/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, con số này sẽ được nâng lên khoảng 1 triệu hành khách/năm.

Cùng với việc bổ sung sân bay Thổ Chu, quy hoạch hệ thống sân bay toàn quốc cũng được điều chỉnh. Cụ thể, đến năm 2030, cả nước sẽ có 32 sân bay, gồm 15 sân bay quốc tế và 17 sân bay nội địa. Đến năm 2050, mạng lưới này dự kiến tăng lên 35 sân bay, trong đó có 15 sân bay quốc tế và 20 sân bay nội địa.

Đáng chú ý, trong giai đoạn trước năm 2030, vị trí và các chỉ tiêu quy hoạch của sân bay thứ hai hỗ trợ Sân bay quốc tế Nội Bài sẽ được nghiên cứu, dự kiến đặt tại khu vực phía Đông Nam hoặc phía Nam Thủ đô. Trong khi đó, quy hoạch chi tiết của Cảng hàng không Hải Phòng sẽ được xem xét trong giai đoạn sau năm 2030.

Về tổng thể, diện tích đất dành cho phát triển hệ thống sân bay đến năm 2030 được điều chỉnh lên khoảng 26.025 ha. Đi kèm là nhu cầu vốn đầu tư ước tính khoảng 514.000 tỷ đồng, được huy động từ nhiều nguồn như ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

Sau điều chỉnh quy hoạch, tỉnh An Giang sẽ có 3 sân bay gồm Sân bay Phú Quốc, Sân bay Rạch Giá và Sân bay Thổ Chu.

Trong đó, sân bay quốc tế Phú Quốc đang được đẩy mạnh mở rộng nhằm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Theo kế hoạch, quy mô mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ đạt hơn 1.050 ha, gấp đôi diện tích hiện tại và chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào quý II/2027 để kịp đón các đoàn đại biểu quốc tế. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục triển khai sau năm 2030, hướng tới mục tiêu nâng công suất lên 50 triệu lượt khách/năm vào năm 2050 – tăng mạnh so với mức khoảng 4 triệu lượt khách/năm hiện nay.

Trong khi đó, Sân bay Rạch Giá được xây dựng từ năm 1979 và hiện có công suất khoảng 200.000 hành khách/năm, cũng nằm trong kế hoạch nâng cấp. Theo quy hoạch, sân bay này sẽ được nâng lên cấp 4C, với mục tiêu đạt công suất khoảng 500.000 hành khách/năm vào năm 2030 và tiếp tục tăng lên khoảng 1 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Việc bổ sung sân bay Thổ Chu cùng với nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không hiện hữu được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng cho phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế – du lịch tại khu vực Tây Nam Bộ trong dài hạn.