Sau đám cưới xa hoa, Phanh Lee bị "chê nhan sắc chẳng bằng ai, sự nghiệp nhạt nhòa"

Sau đám cưới gây chú ý, diễn viên Phanh Lee vừa dành thời gian để trả lời hàng loạt những thắc mắc của cộng đồng mạng.

Phanh Lee kết hôn vào tháng 6 vừa qua.

Khi đọc được nhận xét: "Nhan sắc chẳng bằng ai, nhìn nhạt nhòa y như sự nghiệp. Đóng được vài bộ phim mà dạo này suốt ngày lên báo về chuyện cá nhân", người đẹp sinh năm 1990 thẳng thắn trả lời rằng:

"Trước giờ chưa có anti. Bây giờ tự nhiên có. Nhưng không sao, có người yêu mến thì sẽ có người ghét. Nhưng để tôi chia sẻ thêm cho bạn hiểu hơn một chút nhé. Nhan sắc thì bạn chê tôi xấu nữa cũng được vì đẹp hay không do mắt mỗi người. Còn chuyện cá nhân xuất hiện trên báo thì tôi không kiểm soát được...

Về sự nghiệp thì bạn nói đúng. Tôi đang nhạt nhòa nhưng phải cố gắng mới có sự nhạt nhòa như hiện tại. Bởi mục đích của tôi không phải đóng phim để được nổi tiếng. Để giữ được sự lẹt đẹt trong nghề này đối với tôi không đơn giản đâu.

Khó khăn và khó xử lắm khi một năm phải nói lời xin lỗi rất nhiều với đạo diễn, anh em sản xuất đã tin tưởng và giao vai cho mình.

Riêng năm ngoái đã từ chối 7,8 kịch bản cả điện ảnh lẫn truyền hình. Năm nay do Covid-19 thì mới xin lỗi một kịch bản phim truyền hình dài tập thôi.

Tôi yêu nghệ thuật và cảm thấy mình được nhiều người đón nhận và yêu mến ngay cả khi hơn 1 năm không cống hiến gì cho phim truyền hình. Tôi như vậy thôi nhưng ra đường cũng đã bị nhiều người chú ý rồi.

Tôi thích ăn vỉa hè, thích lê la hàng quán, thích nhậu nhẹt cùng bạn bè tới say, múa may ngoài đường và nói to không ai để ý. Mờ nhạt như thế này thôi nhưng cũng thấy mất tự do một chút rồi bạn ạ.

Ngoài đóng phim tôi còn làm những việc khác nữa nên một dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Vài bộ phim đó thôi nhưng ít nhất cũng là dấu ấn tôi để lại cho thanh xuân của mình và một chút dấu ấn trong lòng khán giả. Sau này có cái để khoe với con cháu...".

Với thắc mắc ngoài đóng phim còn làm nghề gì, Phanh Lee tiết lộ cô khá bận rộn đi sự kiện, làm người mẫu quảng cáo, gương mặt đại diện... và thu nhập cũng đủ để cô sống thoải mái.

Phanh Lee từng tham gia diễn xuất trong phim: Trái tim có nắng, Lời nói dối ngọt ngào, Ghét thì yêu thôi... và hoạt động trong làng giải trí ở cả lĩnh vực người mẫu, MC.

Vẻ gợi cảm của Phanh Lee.

Tháng 6 vừa qua, việc người đẹp 9x kết hôn với doanh nhân Thành Nam - tổng giám đốc một công ty xây dựng đồng thời là chủ đầu tư của khu phức hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Cả trước và sau khi đám cưới, Phanh Lee đều hạn chế nhắc đến người bạn đời trên truyền thông.