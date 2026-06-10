Sau đám cưới, tôi bỗng trở thành nhân vật phản diện trong mắt mọi người, cho đến khi biết người đứng sau mọi lời đồn

Tôi còn bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, tự hỏi liệu có phải mình đã quá ngây thơ khi bước vào cuộc hôn nhân này.

Tôi quen chồng mình khi anh đã ly hôn được 2 năm. Ngày mới tìm hiểu, điều khiến tôi băn khoăn nhất chính là cuộc hôn nhân cũ của anh. Tôi hỏi rất kỹ, thậm chí còn xin gặp những người thân thiết với anh để biết thêm về quá khứ. Anh không giấu giếm điều gì. Hai người kết hôn gần 10 năm, có một con chung rồi ly hôn vì không còn tìm được tiếng nói chung.

Tôi suy nghĩ rất lâu mới quyết định bước vào mối quan hệ ấy. Bố mẹ tôi từng phản đối. Bạn bè cũng khuyên tôi cẩn thận. Nhưng sau hơn một năm tìm hiểu, tôi tin vào con người anh. Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi tổ chức một đám cưới nhỏ.

Tôi cứ nghĩ sóng gió đã ở lại phía sau cho đến khi những lời đồn bắt đầu xuất hiện.

Lần đầu tiên là khi tôi đi chợ, một người phụ nữ nhìn tôi rồi thì thầm với người bên cạnh. Họ nói không nhỏ đến mức tôi nghe thấy.

"Chính là cô này đấy".

"Phá hoại gia đình người khác mà vẫn ngẩng cao đầu được".

Ban đầu, tôi nghĩ chắc có sự hiểu lầm nào đó. Nhưng càng về sau, những lời như thế càng nhiều hơn. Có người gặp tôi ngoài đường thì nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, có người còn bóng gió trên mạng xã hội rằng kẻ thứ ba sớm muộn cũng gặp quả báo.

Đau lòng nhất là có lần, một tài khoản lạ nhắn tin cho tôi: "Chị cướp chồng người khác mà vẫn đường hoàng gớm nhỉ".

Tôi tức giận đến run người. Tôi chưa từng chen chân vào cuộc hôn nhân của ai. Khi tôi xuất hiện trong cuộc đời chồng, anh đã độc thân 2 năm. Tôi không làm gì sai cả.

Thế nhưng càng giải thích, người ta càng không tin. Họ bảo chẳng có người thứ ba nào chịu nhận mình là người thứ ba.

Ảnh minh họa

Có một khoảng thời gian, tôi không dám đi đâu. Tôi sợ ánh mắt dò xét của người khác, sợ những câu nói tưởng vô tình mà đầy ác ý. Tôi còn bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, tự hỏi liệu có phải mình đã quá ngây thơ khi bước vào cuộc hôn nhân này.

Cho đến một hôm, em gái chồng đưa cho tôi xem vài ảnh chụp màn hình.

Đó là những bài đăng trong một hội nhóm kín.

Người viết chính là vợ cũ của chồng tôi. Chị ta kể lại câu chuyện theo cách mà chị là nạn nhân tuyệt đối. Chị ta nói chồng tôi thay lòng đổi dạ, có người phụ nữ khác xuất hiện nên gia đình tan vỡ. Chị ta không nhắc đến việc hai người đã ly hôn từ lâu trước khi tôi quen anh.

Bên dưới là hàng trăm bình luận mắng tôi, dù phần lớn những người ấy chưa từng gặp tôi ngoài đời.

Tôi đọc xong mà nước mắt cứ thế chảy xuống, không phải vì oan ức nữa, mà vì tôi nhận ra, đôi khi sự thật không quan trọng bằng câu chuyện mà người ta muốn tin.

Tối hôm đó, chồng ôm tôi và xin lỗi vì đã để tôi phải chịu đựng những điều không đáng có. Tôi không trách anh, cũng không tìm đến vợ cũ của anh để đối chất. Có những người đã quyết định biến mình thành nạn nhân thì dù mình có nói gì, họ cũng sẽ không nghe.

Nhưng tôi không hiểu tại sao lâu như vậy rồi mà đột nhiên vợ cũ của chồng lại dở trò? Chị ta đang có âm mưu gì?