Sau đại bại, HLV Indonesia vẫn lớn giọng “tuyên chiến” tuyển Việt Nam

Ở bán kết giải U16 nữ Đông Nam Á 2025, trong khi U16 nữ Việt Nam thất thủ trước Thái Lan với tỷ số 1-3 thì chủ nhà Indonesia cũng thua đậm Australia 0-3. Kết quả này đồng nghĩa với việc Indonesia không thể tiến vào trận chung kết và sẽ phải đối đầu với U16 nữ Việt Nam ở trận tranh giải ba.

Sau thất bại ở bán kết, HLV bên phía Indonesia, Timo Scheunemann, đã thừa nhận rằng các học trò của ông không chỉ thua ở thể lực mà còn ở tinh thần khi đối đầu Australia.

“Vấn đề không chỉ nằm ở thể lực và sức mạnh, mà còn ở sự tự tin. Các cầu thủ của chúng tôi chưa đủ sự tự tin.

Chúng tôi đang chịu áp lực, nhưng khi giành được bóng, chúng tôi phải bình tĩnh. Mỗi khi có bóng, điều quan trọng nhất là chúng tôi cần bình tĩnh”.

Vị thuyền trưởng của Indonesia cũng so sánh thất bại của đội nhà với U16 nữ Singapore, đội cũng thua Australia 0-3 ở vòng bảng:

“Nếu nhìn vào trận thua của Singapore trước Australia, tôi thấy trận đấu của chúng tôi cũng tương tự. Các cầu thủ chưa thể vượt qua được áp lực mỗi khi có bóng.

Tất cả đều đến từ kinh nghiệm. Đúng vậy, từ kinh nghiệm thi đấu, từ trại huấn luyện, từ cấp U16, U20… Mỗi trận đấu đều là một trải nghiệm học học”.

U16 Indonesia thua đậm Australia ở bán kết.

Sau khi thừa nhận những khiếm khuyết của các học trò, HLV Timo Scheunemann đã gửi “chiến thư” tới U16 nữ Việt Nam trước thềm trận cuối cùng, tranh danh hiệu hạng Ba.

“Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn nữa khi gặp U16 nữ Việt Nam ở trận tranh HCĐ. Vì vậy, tôi hy vọng các cầu thủ của chúng tôi sẽ không bị hụt hơi, vì họ sẽ phải thi đấu tiếp vào thứ Sáu. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng”.

HLV bên phía Indonesia cũng cho rằng trận tranh hạng Ba với U16 nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ rất cân bằng:

“Vấn đề là chúng tôi đang đối đầu với U16 Việt Nam. Việt Nam đối thủ 50-50 so với chúng tôi. Chúng tôi không thể biện minh bằng cách nói rằng họ mạnh hơn chúng tôi”.

Trong khi đó, Debby Alvani Zanaya – một cầu thủ trụ cột của Indonesia, cũng bày tỏ quyết tâm cùng đồng đội sửa chữa những sai làm khi gặp U16 nữ Việt Nam:

“Australia là một đội mạnh, vì vậy chúng tôi tập trung nhiều hơn vào phòng ngự. Nhưng chúng tôi đã chơi tốt và có một số tình huống phản công. Chúng tôi cần chơi tốt hơn nữa khi chạm trán Việt Nam”.

Tuyển U16 nữ Indonesia rất tự tin trước trận tranh hạng Ba gặp U16 nữ Việt Nam.

Trận tranh hạng Ba giữa Indonesia gặp Việt Nam sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày mai (29/8). Trong khi đó, trận chung kết giữa Thái Lan gặp Indonesia diễn ra lúc 19h30 cùng ngày.