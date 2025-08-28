Báo Hàn Quốc ngỡ ngàng với “kỷ lục gia” xuất hiện từ lò của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam

Khá nhiều trang báo tại Hàn Quốc vừa đưa tin Học viện Park Hang-seo đã đào tạo ra cầu thủ chuyên nghiệp trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Cầu thủ này là Nguyễn Thành Lợi, sinh tháng 11/2009 (chưa tròn 16 tuổi), nhân tố vừa được HAGL đăng ký đá V.League 2025-26.

DJ Management – công ty đại diện của HLV Park Hang-seo và Kim Sang-sik ngày 27/8 cũng đưa ra thông báo tại Hàn Quốc: “Nguyễn Thành Lợi đã ký hợp đồng chính thức với HAGL ở giải V.League, trở thành cầu thủ trẻ nhất ký hợp đồng chuyên nghiệp trong lịch sử giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam."

Trang Money S của Hàn Quốc cũng trích tuyên bố của Học viện Park Hang-seo: “Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp nhiều cầu thủ hơn nữa phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp và tuyển thủ quốc gia. Chúng tôi sẽ phát triển vượt ra khỏi Việt Nam và trở thành một học viện toàn cầu, góp phần vào sự phát triển của bóng đá châu Á."

Truyền thông Hàn Quốc bất ngờ với "kỷ lục gia" Nguyễn Thành Lợi.

Trang Money S bình luận thêm: “Tại Học viện Park Hang-seo, Nguyễn Thành Lợi mau chóng phát triển và xác lập một kỷ lục của bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, Học viện Park Hang-seo, được thành lập dựa trên triết lý bóng đá của cựu huấn luyện viên Việt Nam Park Hang-seo, được dẫn dắt bởi các huấn luyện viên người Hàn Quốc như Jeong Seong-cheon, huấn luyện viên Kim Dong-hae và Shin Jong-young”.

Trang Nate của Hàn Quốc cũng đăng bài viết có tiêu đề: “Học viện bóng đá của Park Hang-seo đã đào tạo nên một thủ môn chuyên nghiệp mới 16 tuổi! Anh ấy là cầu thủ trẻ nhất chơi ở giải đấu hàng đầu Việt Nam”.

“Học viện Park Hang-seo, đơn vị tiên phong trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đã đạt được một thành tựu lịch sử khác. Theo DJ Management, cầu thủ 15 tuổi Nguyễn Thành Lợi, sinh tháng 11 năm 2009, đã ký hợp đồng chính thức với HAGL, một câu lạc bộ danh tiếng tại giải V.League của Việt Nam, trở thành cầu thủ trẻ nhất ký hợp đồng chuyên nghiệp trong lịch sử giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Thành Lợi lần đầu tiên bày tỏ ước mơ trở thành thủ môn khi đăng ký vào Học viện Park Hang-seo ở tuổi 14. Mặc dù bắt đầu muộn, anh đã phát triển nhanh chóng dưới sự đào tạo có hệ thống của Học viện” – Nate viết.

Trang Nate tiếp tục đề cao vai trò đào tạo của Học viện Park Hang-seo: “Việc ký hợp đồng với Nguyễn Thành Lợi không chỉ là thành tích của một cầu thủ bước lên đẳng cấp chuyên nghiệp; Đây là sự kiện mang tính biểu tượng, khẳng định vị thế của Học viện Park Hang-seo, một học viện đào tạo trẻ hàng đầu đại diện cho bóng đá Việt Nam. Học viện dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều cầu thủ hơn nữa trên con đường phát triển chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia, đồng thời phát triển thành một học viện toàn cầu, góp phần vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam và khu vực châu Á”.

Thành Lợi là cầu thủ chuyên nghiệp trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Thành Lợi sinh ngày 30/11/2009. Tuy chưa tròn 16 tuổi nhưng Thành Lợi đã sở hữu chiều cao khá lý tưởng (1m86). Đây được xem là lợi thế không nhỏ đối với thủ môn này trên con đường thi đấu chuyên nghiệp. Thành Lợi là học viên khóa U15 đầu tiên của Học viện bóng đá Park Hang Seo và đã được HAGL chiêu mộ vào tháng 5/2024.

Trước mắt, Nguyễn Thành Lợi sẽ đóng vai trò thủ môn số ba của HAGL, là phương án dự phòng cho Trần Trung Kiên và Huỳnh Trần Bảo Duy.

Với việc được đăng ký thi đấu V.League, Thành Lợi là cầu thủ trẻ nhất xuất hiện ở giải đấu số một của bóng đá Việt Nam. Mùa trước, HAGL cũng trình làng cầu thủ trẻ nhất giải là Trần Gia Bảo (sinh năm 2008).