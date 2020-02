Sau cuộc nhậu, cầm dao ra chặn đường gây sự rồi đâm chết thanh niên đi xe máy

Ngày 29/2, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Kỳ Tiến hơn 1 ngày trước.



Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào tối 27/2, Trần Văn Hóa (SN 1982, trú xã Kỳ Tiến) uống rượu. Khoảng 22h cùng ngày, Hóa cầm 1 con dao ra đường gây sự với một số người.

Lúc này anh Dương Quốc Hảo (SN 1985, trú xã Kỳ Bắc) đi xe máy ngang qua thì bị Hóa chặn lại rồi dùng dao đâm tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng công an sau đó đã đến hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Nghi can Hóa sau đó đã bị công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Được biết, ngày 27/2, nạn nhân Hảo về quê ở xã Kỳ Tiến chơi. Tối 27/2, nạn nhân này trở về nhà ở xã Kỳ Bắc thì xảy ra sự việc trên.

Riêng đối tượng Hóa được xác định là người hay uống rượu và gây sự. Thường ngày Hóa làm nghề hàn xì ở địa phương. Hóa đã có 2 đời vợ nhưng không có con. Hiện người vợ thứ 2 của Hóa cũng đã bỏ về nhà ngoại.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.