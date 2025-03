Sau cuộc điện thoại, shipper bị 2 vợ chồng đuổi đánh gây thương tích

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, thì vào ngày hôm qua ( 20/3), anh Nguyễn Đức T. (26 tuổi, quê Đắk Lắk) đi giao hàng tại xã Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương). Khi di chuyển tới điểm giao, anh T. đã gọi vào số đặt hàng rồi thông báo người phụ nữ ra nhận, thế nhưng người này lại kêu biết nhà rồi thì cứ để hàng lại và không cần gọi. Hai bên sau đó liền phát sinh tranh cãi, xô xát và anh T. đã rời đi.

Khi vừa di chuyển được một đoạn thì nam shipper bị người phụ nữ kia cùng chồng đuổi theo, dùng hung khí tấn công, gây thương tích. Anh T. được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên cấp cứu trong tình trạng bị thương ở vùng đầu, chảy nhiều máu, sốt...

Nam shipper bị đôi vợ chồng hành hung.

Được biết, gia đình đã xin chuyển anh T. lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Sau khi xảy ra vụ việc, chị H. (vợ anh T.) đã lên công an địa phương trình báo. Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an xã Tân Lập điều tra làm rõ vụ việc.

Dư luận đặc biệt quan tâm tới vụ việc này.