Sau cú bán tháo bất ngờ, giá vàng sẽ đi về đâu?

Cú rơi bất ngờ và sự trở lại của mốc 5.000 USD

Tuần giao dịch khởi đầu khá yên ắng khi vàng dao động quanh ngưỡng tâm lý 5.000 USD/ounce, còn bạc giữ quanh 80 USD/ounce. Tuy nhiên, phiên thứ Năm chứng kiến áp lực bán mạnh trên diện rộng: vàng giảm khoảng 3% trong ngày, trong khi bạc lao dốc hơn 10%.

Điều đáng chú ý là đợt điều chỉnh này diễn ra mà không có một “chất xúc tác” rõ ràng từ tin tức kinh tế hay chính sách. Ông Michael Brown, chuyên gia phân tích cấp cao tại Pepperstone, nhận định đây là một diễn biến “khá bất thường” và cho rằng thị trường có thể cần thêm thời gian tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới.

Ngay sau cú rơi, giá vàng nhanh chóng hồi phục nhờ dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 2,4% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 2,7% của tháng 12 và thấp hơn dự báo 2,5%. Thông tin này làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay.

Giá vàng giao ngay theo đó tăng trở lại lên 5.021,8 USD/ounce, tăng 2% trong ngày và cao hơn 1% so với tuần trước. Trong khi đó, bạc phục hồi lên 77,46 USD/ounce, tăng 3% trong phiên nhưng vẫn chưa lấy lại mốc 80 USD.

Dù vậy, theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện chưa kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trước tháng 6. Điều này cho thấy dư địa hỗ trợ từ chính sách tiền tệ vẫn cần thêm thời gian để hiện thực hóa.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia tại FXTM, nhận định mốc 5.000 USD vẫn đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng. Nếu vượt qua bền vững, vàng có thể hướng tới 5.050 - 5.100 USD. Ngược lại, nếu đánh mất mốc này, giá có thể điều chỉnh về vùng 4.900 USD.

Thị trường chờ giai đoạn tích lũy

Bên cạnh yếu tố lạm phát và chính sách tiền tệ, diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ cũng là biến số cần theo dõi. Chỉ số S&P 500 gần đây gặp khó trong việc vượt ngưỡng 7.000 điểm, trong bối cảnh lo ngại rằng đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến AI, có thể đang tiến gần điểm bão hòa.

Trong môi trường như vậy, vàng thường được xem là tài sản trú ẩn. Tuy nhiên, do có tính thanh khoản cao, kim loại quý này cũng có thể bị bán ra để nhà đầu tư bổ sung ký quỹ khi thị trường tài chính biến động mạnh. Điều này phần nào lý giải những nhịp điều chỉnh đột ngột dù bối cảnh vĩ mô vẫn ủng hộ xu hướng tăng dài hạn.

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cung - cầu ngắn hạn là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc. Trung Quốc nhiều năm qua đóng vai trò là một trong những nguồn cầu lớn nhất của thị trường vàng toàn cầu. Việc thị trường nước này tạm ngừng giao dịch có thể khiến thanh khoản giảm và biến động trở nên khó lường hơn trong ngắn hạn.

Bà Barbara Lambrecht, chuyên gia hàng hóa tại Commerzbank, dự báo giá vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy tương đối lặng sóng trong thời gian Trung Quốc nghỉ lễ. Tại Bắc Mỹ, thị trường Mỹ và Canada cũng đóng cửa đầu tuần do các kỳ nghỉ lễ, song dữ liệu kinh tế quan trọng như sản xuất và thị trường nhà ở có thể tạo thêm dao động trong những phiên kế tiếp.

Ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích tại FXEmpire.com, cho rằng các yếu tố cơ bản vẫn đang ủng hộ vàng, song thị trường thiếu động lực bứt phá rõ ràng. Theo ông, khả năng giá đi ngang trong ngắn hạn là kịch bản hợp lý sau khi tăng quá nhanh trong thời gian qua.

“Các nhịp điều chỉnh vài trăm USD có thể trở thành cơ hội thu hút lực mua mới. Trong bối cảnh hiện tại, việc bán khống vàng mang rủi ro lớn hơn so với việc chờ đợi các điểm vào phù hợp,” ông nhận định.

Việc giá vàng lấy lại mốc 5.000 USD/ounce cho thấy lực cầu vẫn hiện diện. Tuy nhiên, cú bán tháo giữa tuần là lời nhắc rằng tâm lý thị trường còn nhạy cảm. Trước khi bước vào một nhịp tăng mới, nhiều khả năng kim loại quý này sẽ cần một giai đoạn tích lũy để tái lập cân bằng cung - cầu.

Trong bối cảnh lãi suất toàn cầu đang đứng trước ngã rẽ và dòng tiền đầu cơ biến động mạnh, mốc 5.000 USD không chỉ là con số mang tính biểu tượng, mà còn là phép thử cho sức bền của xu hướng tăng hiện tại.

