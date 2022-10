Sau cơn sốt, nhà đầu tư trúng đấu giá đất “tháo chạy”

Trong những năm gần đây, giới đầu tư bất động sản tại miền Bắc xem Bắc Giang như “miền đất hứa”. Bởi, chỉ cần bỏ tiền mua đất ở đây, chỉ thời gian ngắn nhà đầu tư cũng lãi tiền trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Theo đó, các phiên đấu giá tại nơi này cũng trở nên sôi động, thu hút được lượng lớn nhà đầu tư quan tâm, tham gia.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, cùng sự sụt giảm thanh khoản trên toàn thị trường, những phiên đấu đấu giá đất ở tỉnh này cũng dần hạ nhiệt. Mức giá ghi nhận từ những phiên đấu giá đất gần đây mức chênh lệch cũng không cao hơn nhiều so với giá khởi điểm. Cá biệt, nhiều lô đất không có khách trả giá, thậm chí dù đã trúng nhưng cũng bỏ cọc.

Đơn cử, mới đây, phiên đấu giá đấu giá 118 lô đất thuộc khu dân cư ở các xã Quang Châu, Việt Tiến và thị trấn Bích Động có tới 32 lô đất không có khách hàng trả giá, chiếm 27% so với tổng số lô đất đem ra đấu giá. Kết thúc phiên đấu giá, 85 lô có khách hàng trả giá với giá trúng hơn 200 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm gần 59,5 tỷ đồng. Lô có giá trúng cao nhất hơn 4,26 tỷ đồng, diện tích 112m2, tăng so với giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tình trạng khách hàng sau khi trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính ngày càng nhiều.

Tại huyện Lạng Giang, từ đầu năm tới nay, toàn huyện tổ chức đấu giá 612 lô đất ở với tổng giá trúng hơn 1.000 tỷ đồng. Theo bà Đặng Thị Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam, qua rà soát trong số các lô đất trúng đấu giá đến nay có 59 lô đất thuộc các xã Quang Thịnh, Đại Lâm, Mỹ Hà, An Hà và thị trấn Vôi đến hạn nhưng khách hàng không nộp tiền và bỏ cọc.

Các lô đất có tổng giá trúng hơn 119 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với giá khởi điểm. Đơn cư, xã Quang Thịnh có 23 lô sau khi trúng với tổng số tiền gần 43 tỷ đồng nhưng đến hạn "chót", khách hàng không thực hiện nghĩa vụ tài chính; thị trấn Vôi cũng có 17 lô bị bỏ cọc, giá trúng gần 47 tỷ đồng. Căn cứ theo quy định của pháp luật, UBND huyện đã ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá đối với các lô đất trên.

Tình trạng trên còn xảy ra tại các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên và nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Theo ông Nguyễn Quang Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Việt Yên - Hiệp Hòa, từ đầu năm đến nay, qua các phiên đấu giá, huyện Hiệp Hòa có 355 lô đất ở trúng đấu giá, trong đó có 57 lô khách hàng bỏ cọc với số tiền cọc gần 6,8 tỷ đồng. Huyện Việt Yên có 755 lô đất trúng đấu giá, trong đó có 104 lô bị bỏ cọc với số tiền cọc hơn 22 tỷ đồng. Các lô đất này phần lớn có giá trúng rất cao so với mức khởi điểm...

Cuối tháng 5 vừa quá, bà Phạm Thị T (Lục Nam) trúng đấu giá lô đất tại khu dân cư đền Thần Nông có diện tích 144m2, với mức giá hơn 2 tỷ đồng. Trước khi tham gia đấu giá, bà T đã đặt cọc 100 triệu đồng. Tuy nhiên, tháng 7 vừa qua bà đã không nộp tiền để nhận đất và chấp nhận bỏ cọc.

Tương tự, ông Nguyễn H (TP. Bắc Giang), hồi tháng 4 đã trúng đấu giá ô đất 102m2 tại khu cổng UBND xã Quang Thịnh, với mức giá 1,9 tỷ đồng, chênh hơn 1,2 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Tuy nhiên, đến hạn nộp tiền ông H đã bỏ cọc.

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, tình trạng khách hàng bỏ cọc sau đấu giá diễn ra phổ biến gần đây do không có nhu cầu thực mà chỉ nhằm “lướt sóng” kiếm lời, hoặc thổi giá để bán những lô đất đã mua trước đó ở gần khu vực. Theo đó, khi thị trường chậm lại, không sang tay ngay được họ sẽ sẵn sàng bỏ số tiền vài trăm triệu đồng tiền cọc mỗi lô đất.

Bên cạnh đó, thời gian qua, các ngân hàng thắt chặt việc cấp tín dụng đối với những lĩnh vực rủi ro cao, trong đó có bất động. Theo đó, thị trường bất động sản mấy tháng trở lại đây đã hạ nhiệt, thanh khoản sụt giảm nhanh chóng.

Để ngăn ngừa tình trạng trên, một số chuyên gia cũng cho rằng, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá . Đặc biệt, mức cọc khi tham gia đấu giá tài sản cũng cần nâng cao hơn so với hiện tại.