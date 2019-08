Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong "biển" nước, cây lớn đổ đè một phần taxi

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm nay (1/9), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40 - 70mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa 70 - 150mm/24 giờ).