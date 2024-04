Sau chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm với bạn trai, em quyết định bỏ anh luôn mà không cần phải suy nghĩ

Em và Toàn yêu nhau được 1 năm nay. Cuối tuần vừa rồi em đi du lịch với anh. Thường thì bọn em chỉ loanh quanh ở các quán cà phê, quán ăn hoặc những địa điểm chụp ảnh đẹp trong nội thành Hà Nội. Nhưng lần này Toàn rủ em đi Tam Đảo, đi vào sáng thứ 7 và về vào chiều chủ nhật, em cũng muốn đi chơi xa một chuyến nên đồng ý.

Chúng em đi xe máy từ Hà Nội lên Tam Đảo. Đây là lần đầu tiên em ngồi xe máy xa nên cũng khá hào hứng. Nhưng mọi việc không hề đẹp như em tưởng tượng.

Trên đường đi, bạn trai phóng rất nhanh và ẩu. Có 2 lần anh khiến em giật thót tim vì sợ. Lần đầu, anh cố vượt một chiếc xe tải nhưng lại vượt ở đoạn cua khuất tầm nhìn nên chúng em suýt đâm vào chiếc xe con ở phía ngược chiều. Lần thứ 2, Toàn mải nói chuyện với em, còn quay lại phía sau nên suýt đâm vào đuôi xe khách phía trước. Anh phanh đột ngột nên xe bị trượt một đoạn dài và em ngã lăn ra đường, cũng may không có chiếc xe nào đi đến. Nếu không thì hậu quả khó lường. Toàn vội vã nâng em dậy, rốt rít hỏi em có bị làm sao không? Rồi anh xin lỗi và hứa sẽ cẩn thận hơn.

Em nhắc nhở anh đi chậm thôi, thế nhưng chỉ được một đoạn, tới lúc đường vắng hơn chút là anh lại phóng nhanh vượt ẩu khiến em ngán ngẩm, chỉ biết nhắm chặt mắt cầu mong cho nhanh đến nơi.

Em cảm thấy quyết định của mình là đúng nhưng quá đột ngột. (Ảnh minh họa)

Cả buổi chiều và tối hôm thứ 7, tâm trạng em không tốt chút nào vì vẫn còn choáng sau 2 lần... suýt chết. Toàn thấy em buồn thì cũng dịu dàng an ủi, nhưng em vẫn không sao quên được.

Lần về, Toàn đi cẩn thận ở những đoạn đường đèo, nhưng cái tính phóng nhanh của anh thì không đổi. Thậm chí anh còn vượt cả một đoàn "phượt thủ" như khoe mẽ tài năng lái xe và sự gan dạ của mình, mặc kệ em ở phía sau hô "chậm thôi, chậm thôi".

Về đến nhà mình, bước chân xuống khỏi xe của anh mà em thở phào vì thoát nạn. Toàn thì cười khoái trá và bảo em đi vài lần sẽ quen, rồi sẽ thích tốc độ như anh. Em lắc đầu, bỏ vào nhà mà không một lời chào tạm biệt.

Tắm rửa xong, em nhắn ngay tin chia tay cho Toàn. Toàn hỏi lý do. Em bảo anh coi thường tính mạng của anh và coi thường cả tính mạng của em. Anh nói yêu em nhưng không cho em cảm giác an toàn. Thế nên anh không phải là người có thể mang đến bình an cho em. Em chọn cách chia tay chứ không muốn một ngày nào đó rơi vào tình cảnh bi ai hơn.

Toàn gọi điện lại cho em và nói những từ rất khó nghe. Sau đó anh tắt máy. Em cảm thấy quyết định của mình là đúng nhưng quá đột ngột. Không biết Toàn có chịu hay sẽ có hành động gì trả đũa em không?