Sau cháy lớn, Rạng Đông công bố thiệt hại 150 tỷ đồng

Trong thông cáo gửi tới cổ đông, đối tác, khách hàng và cán bộ nhân viên ngày 29/8, Công ty Cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông đã có thống kê ban đầu về thiệt hại do vụ cháy lớn xảy ra tại trụ sở trên đường Nguyễn Trãi. Theo đó, công ty này không có thiệt hại về người nhưng khoảng 150 tỷ đồng, tương ứng 5% tổng tài sản, đã bị thiêu rụi hoặc hư hỏng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu RAL của Rạng Đông cũng giảm giá, kéo theo mức sụt giảm vốn hoá khoảng 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, thông báo của Rạng Đông sáng nay cũng đã cho thấy phương án sản xuất thay thế của công ty này ngay sau khi kiểm soát được các thiệt hại ban đầu. Các bộ phận trong toàn công ty đã được giao nhiệm vụ, nhanh chóng triển khai tăng nhịp độ sản xuất, sản phẩm LED (chiếm gần 80% tỷ trọng doanh thu) đảm bảo có đủ sản phẩm thay thế đèn dây tóc, đèn CFL (đang chiếm 8% tỷ trọng doanh thu) cho khách hàng.

Trước đó, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm Công ty Rạng Đông cho thấy doanh thu thuần của đơn vị này đạt 1.804 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kì năm năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 554 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kì năm 2018. Trong năm nay, Công ty Cổ phần Rạng Đông đặt mục tiêu đạt doanh thu 4.020 tỉ đồng, tăng 11% so 2018, nâng tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu lên 35% với mục tiêu xuất khẩu vào được các nước G7 và đạt tỉ trọng doanh thu sản phẩm công nghệ cao LED và điện tử lên 56%.