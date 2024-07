Sau buổi họp lớp, 24 người rời khỏi nhóm chat, 13 người khác xóa hết liên lạc với bạn cũ: Nguyên nhân bẽ bàng!

Bài chia của một người phụ nữ về buổi họp lớp sau khi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.



***

Trong những dịp lễ, mọi người có tham gia họp lớp không? Vào buổi gặp mặt bạn cũ của lớp tôi, một số người tụ tập để ôn lại chuyện xưa và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa các bạn cùng lớp, trong khi những người khác đến vì lý do khác.

1. Nhiều bạn nữ thích so sánh gia đình

Khi còn học ở trường, các bạn nữ thường thích so sánh xem ai xinh đẹp hơn, ai mặc đẹp hơn, ai trang điểm đẹp hơn. Sau khi tốt nghiệp, mọi người đã trải qua nhiều chuyện, thay đổi rất nhiều. Trong các buổi họp lớp, nhiều bạn nữ lại muốn tham gia họp lớp để so sánh lần nữa, so sánh ai lấy được chồng tốt, ai có gia đình chồng tốt, ai trở thành người phụ nữ thành công, làm nên sự nghiệp lớn.

2 tháng trước khi họp lớp, nhiều bạn nữ lần lượt đi làm tóc, làm đẹp, mong muốn trong buổi họp lớp có thể tỏa sáng, nổi bật giữa đám đông. Những bạn nữ đơn giản, cuộc sống bình thường, sau buổi họp lớp này có lẽ sẽ không muốn tham gia lần nữa.

Ảnh minh họa.

2. Nhiều bạn nam thích so sánh sự nghiệp của mình

Phụ nữ so sánh gia đình, còn đàn ông thì so sánh sự nghiệp. Khi còn ở trường, tất cả đều ngang hàng, nhưng bây giờ ra xã hội, sau nhiều năm cố gắng, có người vẫn là nhân viên bình thường, có người làm kinh doanh trở thành ông chủ. Khi gặp nhau, không còn hàn huyên những kỷ niệm như trước mà trở thành cuộc thi so sánh sự nghiệp, khoe mẽ sự giàu có, hào nhoáng.

3. Một số bạn đến đây để xây dựng mối quan hệ

Nhiều người đến dự buổi họp lớp chỉ để tìm mối quan hệ cho sự phát triển công việc của mình. Dù bạn có tin hay không, khi thấy bạn học cũ bây giờ thành đạt, thăng tiến, nhiều người đã muốn làm quen từ lâu nhưng không có cơ hội, đúng lúc buổi họp lớp diễn ra, liền tranh thủ đến để tạo mối quan hệ. Có những người nghe xong những lời nịnh bợ chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức.

4. Nhiều bạn đến để khoe khoang

Sau khi tốt nghiệp, có người sự nghiệp phát triển, thành công, gặp bất cứ ai cũng muốn khoe khoang về những thành tích của mình, huống chi là gặp lại những người bạn đã chứng kiến giai đoạn bình thường nhất của mình. Họ càng muốn khoe khoang hơn.

Họ ngồi đó, cao giọng nói chuyện, kể về những khó khăn họ đã trải qua trong những năm qua, họ đã chăm chỉ làm việc, nỗ lực như thế nào, có bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu nguồn lực. Không ai cắt lời họ, buổi gặp mặt trở thành một buổi diễn thuyết về thành công của họ.

Ảnh minh họa.

Sau buổi họp lớp cũ xảy ra 4 điều trên, kết quả là 24 người rút khỏi nhóm lớp, 13 người xóa liên hệ với bạn cũ, không liên lạc với nhau kể từ đó.

Tất nhiên, không phải buổi họp lớp nào cũng nghịch lý như vậy, hầu hết các buổi họp lớp vẫn rất tốt, hy vọng mọi người đều dùng một tấm lòng chân thành để đối đãi, giữ mãi tình bạn học.

Bạn đã tham gia buổi họp lớp nào chưa? Bạn có cảm nhận gì về những buổi họp lớp đó?

Theo Toutiao